В Голливуде снимут фильм об отце сестер-теннисисток Уильямс: главную роль сыграет Уилл Смит

Знаменитый голливудский актер сыграет главную роль в кинокартине под названием "Король Ричард". 50-летний Уилл Смит изобразит отца знаменитых сестер-теннисисток Серены и Винус Уильямс.

В будущей киноленте, над сценарием которой работал Зак Бейлин, Уилл Смит сыграет отца профессиональных теннисисток, который был для них не только отцом, но и тренером. А также выступит одним из продюсеров картины. Об этом сообщает иностранное издание Variety.

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50-летний голливудский актер исполнит роль Ричарда Уильямса, в которой покажет его как тренера, воспитавшего двух знаменитых теннисисток, не играя в теннис.

В сюжет фильма положены события 1980-х годов. Именно тогда Ричард Уильямс брал уроки тенниса у тренера под псевдонимом "Старый виски", а позже увидел игру Вирджинии Рузич, которая победила в турнире в 1980 году. В тот момент он решил, что сделает из своих дочерей Серены и Винус чемпионок.

О вероятной дате выхода фильма или полном актерском составе авторы идеи пока не сообщают.



Уилл Смит и Ричард Уильямс с дочкой / Instagram / @creativeoutliersgroup