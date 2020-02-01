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В Голливуде установили правила для съемок эротических сцен

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Сцена из фильма "Сумерки" / Фото из открытых источников

В эпоху, когда мировой шоу-бизнес поражают все новые и новые секс-скандалы, в Голливуде решили установить соответствующие правила для экранизации сцен эротического характера. Создатели киноиндустрии убеждены, что нововведения помогут предотвратить домогательства на съемочной площадке.

Как сообщает издание Independent, Гильдия киноактеров США и Американская федерация деятелей телевидения и радио заявили, что отныне процесс съемок интимных сцен будут контролировать специальные координаторы. Новые правила постельных сцен помогут предотвратить сексуальные домогательства и насилие.

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На съемках обязательно присутствие координатора по интимным сценам, который будет обсуждать с актерами, режиссером и сценаристами все детали, на которые актеры соглашаются под прицелом камер.

Согласно правилам, координаторы по интимным сценам должны встретиться с продюсерами, режиссерами и сценаристами на стадии препродакшена, чтобы установить ожидаемый уровень обнаженности и обсудить подробности изображаемого секса, прописанные в сценариях,
– отметила глава SAG-AFTRA Гэбриел Картерис.

Также координаторы будут помогать режиссеру ставить интимные сцены так, чтобы не подвергать опасности самих актеров. Среди их обязанностей также контроль за тем, чтобы все участники съемок чувствовали себя комфортно.

Основатель Ассоциации специалистов по интимным сценам Аманда Блюменталь убеждена, что новые правила четко описывают обязанности координаторов, одновременно оставаясь гибкими, чтобы изменяться в зависимости от ситуации.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Голливуд Кино
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