В голубой рубашке и юбке: Иванка Трамп продемонстрировала романтический образ

38-летняя дочь Дональда Трампа Иванка, которая также занимает должность советника президента США, посетила конференцию Агентства США по международному развитию в Вашингтоне 19 ноября.

На своей странице в Инстаграме Иванка Трамп опубликовала снимки с мероприятия.

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"На гендерной конференции USAID сегодня было объявлено 8 программ ... на общую сумму 11 миллионов долларов за счет фонда W-GDP и частного сектора. Эти инвестиции будут способствовать инновациям, росту, трудоустройству и правовым реформам для женщин во всем мире", – подписала дочь Дональда Трампа в подписи.

Известно, что W-GDP ( "Инициатива женского глобального развития и процветания") была основана ее отцом президентом Дональдом Трампом в феврале и она направлена ​​на содействие продвижению экономических возможностей для 50 миллионов женщин в мире до 2025 года.

Для публичного выхода стилисты Иванки Трамп подготовили ей нежный образ. Советник президента была одета в комплект, состоящий из голубой шелковой рубашки и юбки длины миди.



Иванка Трамп на конференции USAID / Instagram / @ivankatrump



Иванка Трамп на конференции USAID / Instagram / @ivankatrump



Иванка Трамп на конференцииUSAID / Instagram / @ivankatrump



Иванка Трамп на конференции USAID / Instagram / @ivankatrump