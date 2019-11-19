В голубой рубашке и юбке: Иванка Трамп продемонстрировала романтический образ

1 Читати новину українською
Иванка Трамп / Instagram / @ivankatrump

38-летняя дочь Дональда Трампа Иванка, которая также занимает должность советника президента США, посетила конференцию Агентства США по международному развитию в Вашингтоне 19 ноября.

На своей странице в Инстаграме Иванка Трамп опубликовала снимки с мероприятия.

Читайте также: Потрясающий выход: Иванка Трамп очаровала появлением в марокканском кафтане

"На гендерной конференции USAID сегодня было объявлено 8 программ ... на общую сумму 11 миллионов долларов за счет фонда W-GDP и частного сектора. Эти инвестиции будут способствовать инновациям, росту, трудоустройству и правовым реформам для женщин во всем мире", – подписала дочь Дональда Трампа в подписи.

Известно, что W-GDP ( "Инициатива женского глобального развития и процветания") была основана ее отцом президентом Дональдом Трампом в феврале и она направлена ​​на содействие продвижению экономических возможностей для 50 миллионов женщин в мире до 2025 года.

Для публичного выхода стилисты Иванки Трамп подготовили ей нежный образ. Советник президента была одета в комплект, состоящий из голубой шелковой рубашки и юбки длины миди.

Іванка Трамп
Иванка Трамп на конференции USAID / Instagram / @ivankatrump

Іванка Трамп
Иванка Трамп на конференции USAID / Instagram / @ivankatrump

Іванка Трамп
Иванка Трамп на конференцииUSAID / Instagram / @ivankatrump

Іванка Трамп
Иванка Трамп на конференции USAID / Instagram / @ivankatrump

Когда в Украине будет Черная пятница: дата
сегодня
12770
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Стиль и мода Иванка Трамп
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
сегодня 14:11 Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
Квітослава Туз 108949
Международный день мужчин: топ-5 самых успешных украинцев
сегодня 13:35 Международный день мужчин: топ-5 самых успешных украинцев
Анастасія Манюхіна 1057
5 лучших комедий 2018-2019 годов по мнению зрителей: яркая подборка
18 ноября 16:40 5 лучших комедий 2018-2019 годов по мнению зрителей: яркая подборка
Марта Вересюк 364
Пуховик – как носить главный тренд зимы: обзор люксовых брендов и масс-маркета
18 ноября 11:21 Пуховик – как носить главный тренд зимы: обзор люксовых брендов и масс-маркета
Анастасія Манюхіна 534
Руслана Писанка празднует день рождения: 5 фактов о знаменитой актрисе
17 ноября 17:31 Руслана Писанка празднует день рождения: 5 фактов о знаменитой актрисе
Юлія Михайлова 1717
Новости
Больше новостей
Залиште відгук