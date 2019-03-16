В голубом купальнике: 53-летняя Элизабет Херли продемонстрировала соблазнительную фигуру – фото

Британская актриса Элизабет Херли продолжает заявлять о том, что возраст для нее не страшен! В свои 53 года женщина поражает идеальными формами, которые достигла здоровым образом жизни и постоянными тренировками.

Новый снимок, который впечатлил почтителей в сети, британка опубликовала на своей странице в Instagram.

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Так, Элизабет часто показывает свою фигуру в открытых купальниках из собственной коллекции. На фото Херли позирует в блестящем бикини небесного цвета, цена которого 98 долларов.

На плече звезда надела накидку в тон, которая прекрасно подходит к голубому цвету глаз актрисы.



Элизабет Херли / Instagram / @elizabethhurley1

Ранее Херли показывала более раскованное фото в ярком желтом купальнике.

"Удивительная, роскошная, сексуальная", – пишут пользователи в комментариях под снимками британки.



​Элизабет Херли / Instagram / @elizabethhurley1