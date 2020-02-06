Известна дата свадьбы принцессы Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци

Беатриса Йоркская и Эдоардо Мопелли Моцци обручились в декабре прошлого года, а теперь стала известна дата их свадьбы.

Вскоре мир в очередной раз будет наблюдать за королевской свадьбой. Торжественная церемония состоится 29 мая 2020 года. Об этом сообщает издание The Sun. Также в статье указано, что место венчания пока не известно, однако празднование будет организовано в Букингемском дворце. Такую идею пира предложила своей внучке королева Елизавета II.

Читайте также: Племянница принцессы Дианы выходит замуж за вдвое старшего миллиардером: подробности

Число 29 является знаковым для королевских бракосочетаний. 29 июля 1981 года состоялась свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы, а 29 апреля 2011 поженились принц Уильям и Кейт Миддлтон. Оба венчания прошли в Вестминстерском аббатстве. Праздничный банкет по случаю свадьбы герцогов Кембриджских также проходил в Букингемском дворце.

Что известно об отношениях принцессы Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци?Пара знакома с детства, однако романтические отношения начались после свадьбы принцессы Евгении. В то время Эдоардо был помолвлен с архитектором Дарой Хуанг, с которой имеет общего сына. Отец женщины рассказывал, что об измене Мопелли дочь узнала из газет. Принцесса Йоркская Беатрис является далекой наследницей престола и не требует официального разрешения, чтобы выйти замуж. Если бы это было иначе, то, возможно, Ее Величество запретило бы союз своей внучки с Эдоардо из-за того, что он уже был женат и имеет ребенка.

Сейчас 31-летняя Беатрис и 37-летний миллионер Эдоардо Мопелли Моцци активно готовятся к свадьбе, за которой весной 2020 года, затаив дыхание, будет наблюдать весь мир.