В голубом платье и с макияжем: сын Меган Фокс выбрал эпатажный образ для праздника

7-летний сын Меган Фокс и Брайана Остина Грина продолжает носить женскую одежду. Для детского праздника мальчик выбрал голубое платье и подрисовал губы темной помадой.

Соответствующие кадры, которые сделали папарацци, быстро заполонили сеть. Согласно фото, 7-летний Ноа стал приглашенным гостем детского праздника. Но надевать костюм или брюки он не захотел, поэтому предстал перед камерами в голубом платье в стиле "Ледяного сердца". Сын Меган Фокс выбрал одежду Эльзы, которая является главной героиней мультфильма.

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Интересно, что звездный отец мальчика – голливудский актер Брайан Остин Грин – не против такого выбора сына. На парковке он помог Ноа застегнуть платье и поправил его одежду.

Меган Фокс в одном из интервью рассказала, что ее сын в восторге от платьев. Мальчик не только носит женскую одежду дома, но и приходит в таком виде в школу. Поэтому 7-летний Ноа страдает от буллинга, а его звездные родители поддерживают отпрыска.

Есть сверстники, говорят ему: "Мальчики не носят платья, мальчики не носят розовое". Сейчас мы проходим через это, и я стараюсь научить его быть уверенным в себе, несмотря на то, что говорят другие. Так, недавно он пришел домой и сказал: "Все мальчики смеялись, когда я вошел, но мне все равно. Я очень люблю платья",

– рассказала Фокс.

Сама актриса не скрывает: учит детей не робеть показывать себя такими, как они есть. С Брайаном Остином Грином она воспитывает трех мальчиков, которые носят длинные волосы. Вероятно, поэтому Ноа дополняет свой образ платьями.