В голубом платье Scanlan Theodore: Мелания Трамп потрясла стройной фигурой в новом образе

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Мелания Трамп
Мелания Трамп / Instagram / @melaniatrump.style

Супруга американского президента Дональда Трампа поражает общественность своими стильными образами, каждый раз, когда сопровождает мужа на официальные события.

В пятницу, 20 сентября, Дональд и его жена с модельным прошлым Мелания Трамп встретили австралийского премьер-министра Скотта Моррисона и его жену Дженни в Белом доме.

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49-летняя первая леди США для публичного выхода решила надеть голубое обтягивающее мидиплатье с объемными рукавами австралийского бренда Scanlan Theodore. Стоимость наряда – 800 долларов.

Дополнили "аутфит" Мелании блестящие белые туфли-лодочки на высоком каблуке с питоновым принтом от Manolo Blahnik и традиционная укладка – легкие локоны.

Вместе с тем Дженни Моррисон выбрала не слишком удачное платье. Платье изысканного синего цвета жены австралийского премьер-министра выглядело слишком длинным, поэтому замечательным сочетанием должна была стать классическая обувь на каблуках, а не kitten-heels.


Дженни Моррисон и Мелания Трамп​ / Shutterstock / https://footwearnews.com


Встреча американских супругов с премьер-министром Австралии и его женой​ / Instagram / @flotus


Встреча американских супругов с премьер-министром Австралии и его женой​ / Instagram / @flotus

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Новости LifeStyle Меланья Трамп
Источник: LifeStyle 24
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