В голубом платье Scanlan Theodore: Мелания Трамп потрясла стройной фигурой в новом образе
Супруга американского президента Дональда Трампа поражает общественность своими стильными образами, каждый раз, когда сопровождает мужа на официальные события.
В пятницу, 20 сентября, Дональд и его жена с модельным прошлым Мелания Трамп встретили австралийского премьер-министра Скотта Моррисона и его жену Дженни в Белом доме.
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49-летняя первая леди США для публичного выхода решила надеть голубое обтягивающее мидиплатье с объемными рукавами австралийского бренда Scanlan Theodore. Стоимость наряда – 800 долларов.
Дополнили "аутфит" Мелании блестящие белые туфли-лодочки на высоком каблуке с питоновым принтом от Manolo Blahnik и традиционная укладка – легкие локоны.
Вместе с тем Дженни Моррисон выбрала не слишком удачное платье. Платье изысканного синего цвета жены австралийского премьер-министра выглядело слишком длинным, поэтому замечательным сочетанием должна была стать классическая обувь на каблуках, а не kitten-heels.
Дженни Моррисон и Мелания Трамп / Shutterstock / https://footwearnews.com
Встреча американских супругов с премьер-министром Австралии и его женой / Instagram / @flotus
Встреча американских супругов с премьер-министром Австралии и его женой / Instagram / @flotus