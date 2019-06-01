В горячем белье и с белокурыми волосами: экс-вокалистка NIKITA примерила образ Мэрилин Монро

Сегодня, 1 июня, поклонники отмечают день рождения легендарной Мэрилин Монро. К своеобразному флешмобу в сети присоединилась экс-вокалистка группы NIKITA Анастасия Кумейко, более известная как DJ Nana.

На своей официальной Instagram-странице она в очередной раз показала сексуальные снимки в нижнем белье. Для съемки Анастасия Кумейко выбрала горячий образ с белокурыми волосами. Таким образом артистка повторила образ Мэрилин Монро, представ перед камерой в обольстительном нижнем белье и мини-платье.

Читайте также: День рождения Мэрилин Монро: 8 фактов о секс-символ, которые вас удивят

"Несколько лет назад я решила за один день изменить цвет волос. Что это было за желание, я до сих пор не знаю. Про примерку парика, или как альтернатива походить некоторое время с белокурыми волосами, не слышала. Поэтому перекрасила, сделала фотосессию на пленку, получила много удовольствия и уже через полгода (в моем случае – мучений с волосами) я решила, что это не мое", – поделилась своим опытом DJ Nana.

Однако фото, которые сделала артистка, были очень жаркими. Анастасия Кумейко выбирала сексуальные позы на кухне столичного ресторана и демонстрировала стройную фигуру в нижнем белье. Черно-белый цвет фото добавил еще большей загадочности ее образу и пикантности.

DJ Nana прославилась не только благодаря сексуальному дуэту с Дашей Астафьевой и группе "А.А.М.И.Я.", но и проекту "Танцы со звездами-2018". Там артистка выходила на паркет с ресторатором Николаем Тищенко, с которым показывала зажигательные постановки.

Читайте также: Дмитрий Комаров снялся в провокационной фотосессии с обнаженными звездами: горячие кадры

Сейчас Анастасия Кумейко начала сольную карьеру, на днях презентовав клип "Птица". В ролике она предстала обнаженной с легкой накидкой. Как призналась DJ Nana, пикантные сцены дались ей довольно сложно, ведь все время певица переживала, что случайно обнажит грудь.

"Переживала перед съемкой сцены, где я почти обнаженная, тело прикрывала лишь одна накидка. Но режиссер и команда сработали так профессионально и быстро, что времени смущаться просто не было. Им удалось сохранить всю эстетику в кадре и баланс между влечением и недоступностью", – рассказала она.

Смотрите горячий клип DJ Nana на песню "Птица":