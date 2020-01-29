В Госкино назначили нового руководителя: что известно о Марине Кудерчук

Государственное агентство по вопросам кино полгода находилось в поисках нового руководителя структуры, но сегодня, 29 января, стало известно, что ею стала 39-летняя Марина Кудерчук. Ранее она была директором киноконцертного зала в Запорожье, а также работала в Госэкоинспекции и работала в Запорожской облгосадминистрации.

О назначении правительством новой главы Госкино сообщил Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в своем телеграмме. Известно, что 21 января Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) по результатам собеседования порекомендовало пять кандидатов к рассмотрению Кабинетом Министров Украины на должность главы Госкино. И хотя наибольшее количество баллов по результатам всех этапов конкурса (знание законодательства, иностранного языка, собеседование) набрал другой претендент – директор киевских кинотеатров "Бумер" и "Магнат" Сергей Зленко – собеседование с представителями Кабмина успешно прошла именно Марина Кудерчук.

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Главой Госкино стала Марина Кудерчук / Скриншот из телеграмм-канала Бородянского

Стоит напомнить, что предыдущий глава Госкино Филипп Ильенко уволился в августе 2019 года после пяти лет работы на этом посту. Поэтому был объявлен конкурс на должность главы агентства, на которую изначально претендовало 5 человек включительно с директором Одесского международного кинофестиваля Юлией Синькевич. Но из-за недостатка баллов она не заняла должность.

Украинское сообщество и представители киноиндустрии не согласились с результатами конкурса на должность главы Госкино и даже обращались к премьер-министру с открытым письмом с просьбой вмешаться в процесс избрания нового руководителя, однако никакой реакции не было. Поэтому в октябре 2019 года было объявлено о новом конкурсе, после которого Синькевич заявила, что не будет в нем участвовать. Известно, что конкурс проводило Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, а кандидата на должность утвердили после собеседования в Кабинете министров. На должность претендовали еще четверо других человек.

Биография Марина Кудерчук

Как сообщает издание "Zaxid.net", Марина Кудерчук родилась 31 марта 1980 в поселке Михайловка Михайловского района Запорожской области. Училась в нескольких высших учебных: в 2004 году закончила частное высшее учебное заведение "Бердянский институт предпринимательства" по специальности "Экономика предприятия", в 2008 – Бердянский университет менеджмента и бизнеса по специальности "Маркетинг", в 2013 году – "Бердянский университет менеджмента и бизнеса" по специальности "Правоведение". Марина Кудерчук также является магистром государственного управления.

На "Радио Свобода" сообщают, что в ноябре 2019 года Марина Кудерчук была назначена заместителем Запорожского губернатора по аграрным вопросам. Ранее, с 2017 по 2019 год, она работала в администрации киноконцертного зала имени Довженко в Запорожье – сначала была заместителем учреждения, а затем стала директором. Кудерчук также была среди организаторов Запорожского международного кинофестиваля, который проходил в 2018 году. Кроме опыта работы в концертном зале, женщина работала заведующей сектором в Госэкоинспекции в Запорожской области, а также Налоговой администрации Запорожской области.



Марина Кудерчук была одним из организаторов Запорожского международного кинофестиваля / Facebook / @Marina Kuderchuk

На фейсбук-странице Марины Кудерчук довольно мало информации о ее деятельности. Госслужащая чаще публикует фотографии с различных мероприятий, путешествий и работы. На профильном фото пишет, что она поддерживает действующего Президента Украины Владимира Зеленского.



Марина Кудерчук / Facebook / @Marina Kuderchuk