В гостях у королевы Нидерландов: как выглядит роскошная резиденция монархов

Обычно, представители королевских семей не выставляют на показ свои имения. Поэтому поклонникам приходится только догадываться, как живут монархи. Однако на днях король и королева Нидерландов опубликовали особые фото, на которых можно увидеть несколько комнат их резиденции.

У понеділок, 27 квітня у Нідерландах відзначили День короля. Звісно, через пандемію коронавірусу урочистий парад та масові заходи довелось скасувати. Однак король Віллем-Олександр і його дружина Максима все ж підготували сюрприз для прихильників. В інстаграмі вони опублікували приватні фото, на яких показали, як приймають привітання від родичів, політиків та колег.

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Однак прихильники мали змогу не тільки помилуватись сімейними знімками королівського подружжя, але й роздивитись інтер'єр їхньої резиденції Гейс-тен-Бос, що на околиці Гааги.

Всього у розпорядженні короля Віллема-Олександра та його дружини Максими є три палаци – Нордейнде, королівська резиденція в Амстердамі та Гейс-тен-Бос. І саме в останньому представники монархії бувають найчастіше, адже в цій резиденції вони облаштували кімнати для доньок, кабінет та вітальні для прийому гостей.

Маєток був побудований ще у XVII столітті архітекторами Пітером Постом і Якобом ван Вампеном. Назву палацу можна перекласти як "Будинок в лісі". Це і не дивно, адже королівський маєток оточений парком.

Загалом будинок має площу 2 800 квадратних метрів. У 2019 році королева Максима завершила ремонт у домі, який вражає розкішшю та аристократичністю. Відбірне дерево, золота оздоба та дорогі меблі, зроблені на замовлення – королівський будинок таки може вразити відвідувачів. Пропонуємо переглянути кілька фото, які з'явились у мережі.

Гостьова вітальня

Кабінет

Коридор

Балкон з колонами