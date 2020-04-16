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В гостях у Тины Кароль: певица показала, как украсить стол к Пасхе

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Тина Кароль поделилась лайфхаками к Пасхе / Instagram / @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль согласилась на экспериментальную запись программы для "1+1". Певица сделала включение из своего загородного дома на Киевщине и показала, как украсить стол к Пасхе.

Тина Кароль призналась, что из-за пандемии коронавируса не будет идти с сыном Вениамином в церковь. Поэтому звезда едва ли не впервые не будет собирать праздничную корзину. Однако, чтобы создать пасхальное настроение, она решила украсить стол и показать собственные лайфхаки зрителям "1+1".

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В прямом эфире Тина Кароль продемонстрировала, как из скорлупы яйца сделать свечу, сервировать стол и украсить пасхальную корзину. Перед камерой артистка предстала в желтом наряде с довольно пикантным декольте. Кроме этого, на телеэфир она пригласила 11-летнего сына Вениамина.


Тина Кароль с сыном / Instagram / @tinakarol_fantina


Тина Кароль украсила пасхальный стол / Instagram / @tinakarol_fantina

Телеведущие также поинтересовались у Тины Кароль, как украинским семьям сохранить гармонию в отношениях во время карантина. Артистка посоветовала больше обращать внимание на положительные черты характера любимого и вспоминать, за что вы полюбили другого человека. Кроме этого, Тина Кароль добавила: чтобы брак был крепким, надо просто любить и демонстрировать это.

Смотрите выпуск "Завтрака с 1+1" в гостях у Тины Кароль:

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Пасха Звездные родители Звездные дети Тина Кароль
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