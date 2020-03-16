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В имение Дженнифер Лоуренс ворвалась фанатка

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Знаменитая американская актриса, звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс пострадала от поклонницы. 23-летняя девушка ворвалась в дом звезды.

В имение голливудской актрисы и лауреата Оскара Дженнифер Лоуренс пробралась поклонница. Девушку, вошедшую в дом знаменитости через главные двери, задержали охранники. Об этом сообщает издание TMZ.

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В тот момент, когда поклонница проникла в помещение Лоуренс, она была дома одна. Инцидент произошел в воскресенье, 15 марта, около 21:15. Двери не были закрыты, поэтому она спокойно зашла на территорию поместья.

Как говорится в сообщении, фанатку остановили охранники и вызвали полицию. По словам девушки, она так поступила, чтобы "встретиться и познакомиться с Дженнифер".

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Звездная недвижимость Дженнифер Лоуренс LifeStyle
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