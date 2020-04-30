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В Индии умер звезда Болливуда Риши Капур: известна причина

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Умер актер Риши Капур
Умер актер Риши Капур / www.zoomtventertainment.com

Всего за несколько дней Болливуд потерял двух выдающихся актеров: после Ирфана Кхана умер Риши Капур. Причиной смерти стал рак.

Как сообщает Reuters, информацию о смерти 67-летнего Риши Капура подтвердили его представители. В течение 2 лет актер боролся с лейкемией. Рак крови заставил его временно переехать в США, где он проходил курс лечения. Уже осенью 2019 года Риши Капур вернулся в Мумбаи. Смерть звезды Болливуда наступила в среду, 29 апреля.

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"Он оставался веселым и полным решимости жить на полную после двух лет лечения на двух континентах", – говорится в заявлении менеджеров Риши Капура.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rishi Kapoor (@rishi_kapoor102)

Риши Капур – знаменитый индийский актер и режиссер. Он хорошо известен по фильмам Болливуда, в частности, "Студент года", "Пока я жив", "Бесстыдный", "Огненный путь", "Слепая любовь", "Искушение", "Ты и я". Всего в фильмографии Риши Капура – более 90 кинолент, которые принесли ему не только миллионные армии поклонников, но и престижные награды и звание "Актер года".

Сейчас представители Риши Капура призывают его поклонников в Индии не выходить на улицы для прощания с кумиром. Похороны актера будут скромными и пройдут в кругу ближайших родственников. 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Потери Индия LifeStyle Кино
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