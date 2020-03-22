В инстаграме создали страницу с образами для дистанционной работы на время карантина: фото
В условиях пандемии коронавируса общение многих людей ограничилось телефонными звонками и социальными сетями. Так, в инстаграме создали страницу, на которой люди делятся своими образами во время дистанционной работы на дому.
Каждый день инстаграм-профиль Working From Home Fits пополняется новыми снимками, которые присылают пользователи со всего мира. Все они согласились на самоизоляцию и продолжают работать дистанционно. Каждый из них делится не только собственным "дресс-кодом", но и забавной историей своего досуга, хобби или профессии.
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Люди разных национальностей и рода занятий демонстрируют одежду, в которой они проводят свой рабочий день дома. На инстаграм-странице можно увидеть контрастные наряды: от пижамы до шубы. Большинство из них забавные и не могут не развеселить в достаточно сложное для общества время.
Несмотря на то, что профиль существует всего неделю, он уверенно набирает популярность среди пользователей Инстаграма. За страницей следят почти 10 тысяч фолловеров, а количество статей пересекла отметку в 200. Предлагаем посмотреть самые оригинальные look и призываем делиться собственными.
По состоянию на 21 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 11 402 человека. Общее количество инфицированных – 275 452 человека по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 88 тысяч человек.
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