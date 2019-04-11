В инвалидной коляске: Элтон Джон шокировал фанатов новостью

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Элтон Джон
Элтон Джон / Instagram / @eltonjohn

72-летний рок-музыкант в очередной раз огорчает своих поклонников печальными новостями. На днях Элтон Джон сообщил фанатам о проблемах со здоровьем, в результате чего оказался в инвалидной коляске.

В конце ноября 2018 года Элтон Джон отменил масштабный концерт во Флориде из-за инфекционного заболевания ушей. Однако пообещал вернуться и спеть для поклонников так, будто ничего не было. Однако через четыре месяца после печального известия 72-летний певец снова сообщил о проблемах со здоровьем.

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Элтон Джон опубликовал снимок на своей странице в Instagram. На фото рок-музыкант сидит в инвалидной коляске в спортивном костюме и белых кроссовках. Поклонники изрядно расстроились и засыпали певца вопросами, на что он шутливо ответил в комментарии к фото.

Даже вывихнутая лодыжка не может удержать меня от посещения одного из лучших музеев мира,
– написал Элтон Джон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Elton John (@eltonjohn)

 

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Теги: Музыка Элтон Джон LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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