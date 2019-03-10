В Иране влюбленных арестовали за то, что они публично обручились

В иранском городе Арак арестовали пару после того, как они обручились на глазах у публики в торговом центре.

Мужчина сделал своей возлюбленной предложение и под одобрительные возгласы тех, кто стал свидетелями этого счастливого события, надел обручальное кольцо жене на палец, отметили в BBC.

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Однако после того, как видео с признанием распространили в соцсетях, мужчину и женщину арестовали. В местной полиции отметили, что пара нарушила исламские законы Ирана, согласно которым нельзя проявлять чувства на публике.

Man publicly proposes to woman at shopping mall in Arak, central #Iran

Both arrested for "marriage proposal in contradiction to islamic rituals... based on decadent Western culture," then released on bail pic.twitter.com/eKdlNX9Bte — Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) 8 березня 2019 р.

Заместитель руководителя полиции провинции Маркази отметил, что задержание произошло по требованию общественности. Он также добавил, что мужчину и женщину задержали за непристойное поведение на публике, и подчеркнул, что все это – влияние развращенной культуры Запада.

Впоследствии задержанных отпустили под залог. Инцидент спровоцировал споры в сети, мнения людей разделились. Одни жалели пару, ведь влюбленные были вынуждены платить залог вместо того, чтобы праздновать. Другие же убеждали, что делать шоу из такого личного дела не нужно.