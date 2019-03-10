В Иране влюбленных арестовали за то, что они публично обручились

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

В иранском городе Арак арестовали пару после того, как они обручились на глазах у публики в торговом центре.

Мужчина сделал своей возлюбленной предложение и под одобрительные возгласы тех, кто стал свидетелями этого счастливого события, надел обручальное кольцо жене на палец, отметили в BBC.

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Однако после того, как видео с признанием распространили в соцсетях, мужчину и женщину арестовали. В местной полиции отметили, что пара нарушила исламские законы Ирана, согласно которым нельзя проявлять чувства на публике.

Заместитель руководителя полиции провинции Маркази отметил, что задержание произошло по требованию общественности. Он также добавил, что мужчину и женщину задержали за непристойное поведение на публике, и подчеркнул, что все это – влияние развращенной культуры Запада.

Впоследствии задержанных отпустили под залог. Инцидент спровоцировал споры в сети, мнения людей разделились. Одни жалели пару, ведь влюбленные были вынуждены платить залог вместо того, чтобы праздновать. Другие же убеждали, что делать шоу из такого личного дела не нужно.

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Теги: Новости культуры LifeStyle Иран
Источник: 24 Канал
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