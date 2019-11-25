В истории останутся только любовь и музыка, – новый альбом Ріапобой "Хистори"

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Pianoбой / Instagram /@pianoboy_official

Дмитрий Шуров выпустил четвертый альбом своего сольного проекта. Пиано-роком Ріапобой рассказывает истории взлетов и падений, отчаянных решений и невыносимой боли. "Хистори" знаменует переход от рок-н-ролла к чувственной музыке будущего.

22 ноября увидела свет новая студийная работа Дмитрия Шурова. Альбом вдохновлен теплом, верой в светлое будущее и гармонией с окружающим миром. В нем удачно сочетается характерные для певца драйв и лирика.

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Для записи "Хистори" музыкант соединил немало инструментов. В альбоме звучат рояль, цимбалы, гитара и целый оркестр. Экспериментатор Ріапобой решил добавить изюминки к привычной классике и записал мелодию звуков утренней росы и хора фенов.

В истории останутся только любовь и музыка,
– убеждает альбомом певец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Pianoбой (@pianoboy_official)

В "Хистори" вошли 10 песен, каждая из которых – фантастическая история. Именно поэтому музыканты называют этот альбом самым чувственным и человечным.

За два года его создания я пережил несколько взлетов и падений, что сделали меня в чем-то сильнее и натолкнули на открытие новых внутренних ресурсов и идей. Этим зарядом я хотел поделиться со слушателем. Я горжусь этой работой и считаю, что команде Ріапобой, при помощи более ста человек, что присоединились к пластинке, удалось создать особый, уникальный альбом, который займет свое место в истории музыки. И сердцах людей,
признался Дмитрий Шуров в разговоре с журналистами СТБ.

В творчестве Ріапобой есть еще 3 работы, релиз последней "Такое OFF" состоялся 2015 года. Артист отправится в тур весной следующего года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dmitry Shurov (@dmitry_shurov)

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка
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