В Италии из-за коронавируса прекратили Венецианский карнавал: как выглядят его участники - фото

Карнавал в Венеции ежегодно собирает тысячи туристов, которые хотят посмотреть и принять участие в ярком действе. В 2020 году он стартовал 16 февраля и должен был продлиться до 25 февраля. Однако праздничные мероприятия отменила власть региона из-за вспышки коронавируса в стране.

Об отмене Венецианского карнавала сообщил губернатор региона Венето Лука Зая 23 февраля. Об этом сообщает "Немецкая волна".

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Мы должны принять кардинальные меры. К ним относится отмена карнавала и даже больше,

- подчеркнул он.

Внимание! В итальянском районе Венето, в котором расположена Венеция, зафиксировано более 20 случаев коронавируса COVID-2019. В самой Венеции - не менее 2 пожилых людей находятся в больнице с этим заболеванием.

Между тем популярным туристическим городом продолжают разгуливать некоторые туристы. Кроме карнавальных масок, они одели медицинские маски, чтобы защититься от распространения опасного вируса.

Как выглядит Венеция сейчас:

Фото из соцсетей и Getty images

Что известно о Венецианский карнавал? Это традиционный ежегодный карнавал, что происходит в Венеции. Во время него происходят торжественное шествие, выступления и представления актеров, неотъемлемый атрибут праздника - маска и яркий колоритный костюм.Традиция проведения карнавала имеет 900-летнюю историю. Венецианский карнавал считается самым элегантным, загадочным и изысканным представлением в мире. Ежегодно его посещают более полумиллиона туристов.