В Италии транслировали фильмы на зданиях: красноречивое видео

Италия возглавила статистику по количеству инфицированных и погибших в результате пандемии коронавируса. Люди находятся на строгом карантине и не покидают свои дома. Поэтому художники, чтобы улучшить эмоциональное состояние итальянцев, начали транслировать фильмы на зданиях.

Как сообщает Deadline, первые показы состоялись в Риме. Инициировала трансляцию классических фильмов представительница итальянского кинофестиваля Элис Нелла Цитта. В разных районах столицы она уже показала такие шедевры киноиндустрии, как "Общество мертвых поэтов", "Аристократы", "Великий диктатор", "Небо над Берлином" и другие.

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По примеру Элис, во всем Риме проходят показы фильмов. Проекторы устанавливают так, чтобы как можно больше итальянцев могли насладиться просмотром кинолент. Кроме Рима, транслировали фильмы на зданиях Турина, Палермо и Пизы.

Поддержала инициативу и голливудская актриса Пенелопа Крус, которая на инстаграм-странице выложила ролик с Италии.

Сейчас известно, что идея Элис Неллы Цитты покорила весь мир. Во время карантина на домах Филиппин, Бразилии и Вьетнама транслировали фильмы. Кроме этого, показы анонсировали в Великобритании, Франции, Швейцарии и Болгарии.

К слову, по состоянию на 24 марта 2020 года в Италии от коронавируса умерли 6 820 человек из 69 176 больных. Зато выздоровели уже 8 326 человек. За нарушение карантина ввели штрафные санкции.