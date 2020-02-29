В изумрудном костюме: очередной выход королевы Летиции

Королева Испании Летиция приняла участие в церемонии вручения премии Fundacion Princesa De Girona в Испании, где очаровала стильным изумрудным костюмом.

Каждый светский выход Ее Величества поражает поклонников. Летиция всегда появляется на публике элегантной и изысканной. На этот раз она попала в объективы камер папарацци на вручении премии в испанском городе Ла-Коруньи.

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Для церемонии королева выбрала изумрудный брючный костюм и шелковую блузку немного более светлого цвета. Такой наряд Летиция соединила с кожаными туфлями-лодочками такого же цвета, что и костюм.

Ее Величество среди аксессуаров выбрала блестящие серьги-гвоздики. Она сделала аккуратную прическу, а на лице красовался макияж в естественных тонах.



Королева Летиция в изумрудном костюме / Фото: Getty Images



Испанская королева на церемонии вручения премии / Фото: Getty Images