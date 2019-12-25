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В изумрудном платье и блестящих туфлях: Мелания Трамп продемонстрировала рождественский образ

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Мелания Трамп / Instagram / @flotus

Первая леди США Мелания Трамп поздравила детей с праздником во время телефонного разговора в рамках рождественской программы командования Североамериканской аэрокосмической обороны (NORAD) "Отследи Санту".

Об этом Мелания рассказала на своей странице в инстаграме, опубликовав снимок из Белого дома. На нем первая леди США говорит по телефону. Жена Дональда Трампа приветствует детей с праздником и интересуется, какие они подарки хотят получить.

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По словам Мелании, такое общение относится к ее любимым традициям.

В Рождество Санта тяжело работает, доставляя игрушки детям во всем мире! Замечательная традиция, спасибо, Санта, за то, что привлек меня помочь детям отследить твое перемещение", – добавила в подписи супруга президента США.

Кроме того, первая леди США продемонстрировала праздничный образ. Мелания надела изумрудное блестящее платье, которое прекрасно подчеркнуло ее фигуру. Экс-модель завершила свой look серебряными туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Меланія Трамп
Мелания Трамп / Instagram / @flotus

Добавим, что в этом году Мелания Трамп отвечала на звонки без своего мужа Дональда. Также при этом не присутствовали журналисты. Вероятнее всего, причиной приватности стала прошлогодняя конфузная ситуация. В 2018 году Дональд Трамп говорил с 7-летним мальчиком и спросил его, верит ли он до сих пор в Санту.

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Рождество Дональд Трамп Меланья Трамп Стиль и мода
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