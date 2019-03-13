В изысканном пальто и на каблуках: Иванка Трамп отправилась на семейный отдых

5 Читати новину українською
Иванка Трамп
Иванка Трамп / www.conservativeinquirer.com

Как выглядеть стильно даже во время обычных выходов – хорошо знает Иванка Трамп. Политик очаровала сеть изысканным стилем для обычной семейной поездки.

Большинство звездных мам предпочитают удобную одежду, когда отправляются куда-то со своими детьми. Но это правило не имеет никакого отношения к Иванке Трамп. Дочь главы Белого дома решила поразить журналистов, выбрав изящный наряд для обыденного путешествия.

Читайте также: Иванка Трамп очаровала нежным образом на официальной встрече

Перед камерами она предстала в образе total black. Стильное черное пальто, платье и обувь на каблуках сделали выход Иванки Трамп потрясающим. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и золотыми украшениями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

Снимки фотографы сделали на авиабазе Эндрюс. Иванка Трамп с 7-летней Арабеллой, 5-летним Джозефом и 2-летним Теодором возвращалась в Вашингтон после отдыха в родовом имении в Палм-Бич, во Флориде. Сопровождал политика ее муж Джаред Кушнер.

Пока неизвестно, почему дочь президента не присоединилась к Дональду и Мелании, побывавших в роскошном доме днем перед ее приездом. Однако ее стильный выход уже вызвал восторг у мировых СМИ и поклонников политика.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений El Mundo (@elmundo_es)

 

 

blog_ava
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
сегодня
2427
Теги: Иванка Трамп LifeStyle Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
сегодня 13:13 7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
2427
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес: история любви знаменитой пары
12 марта 12:31 Дженнифер Лопес и Алекс Родригес: история любви знаменитой пары
226
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
12 марта 11:50 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
1172
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
11 марта 18:00 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
1010
Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
11 марта 14:00 Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
Уляна Корицька 1114
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук