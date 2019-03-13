В изысканном пальто и на каблуках: Иванка Трамп отправилась на семейный отдых

Как выглядеть стильно даже во время обычных выходов – хорошо знает Иванка Трамп. Политик очаровала сеть изысканным стилем для обычной семейной поездки.

Большинство звездных мам предпочитают удобную одежду, когда отправляются куда-то со своими детьми. Но это правило не имеет никакого отношения к Иванке Трамп. Дочь главы Белого дома решила поразить журналистов, выбрав изящный наряд для обыденного путешествия.

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Перед камерами она предстала в образе total black. Стильное черное пальто, платье и обувь на каблуках сделали выход Иванки Трамп потрясающим. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и золотыми украшениями.

Снимки фотографы сделали на авиабазе Эндрюс. Иванка Трамп с 7-летней Арабеллой, 5-летним Джозефом и 2-летним Теодором возвращалась в Вашингтон после отдыха в родовом имении в Палм-Бич, во Флориде. Сопровождал политика ее муж Джаред Кушнер.

Пока неизвестно, почему дочь президента не присоединилась к Дональду и Мелании, побывавших в роскошном доме днем перед ее приездом. Однако ее стильный выход уже вызвал восторг у мировых СМИ и поклонников политика.