В ярком платье и на каблуках: Иванка Трамп побывала в Аргентине

136 Читати новину українською
Иванка Трамп в Аргентине
Иванка Трамп в Аргентине / www.gettyimages.com

Советник президента США и его дочь Иванка Трамп продолжает международное турне по странам Южной Америки. Политик уже посетила Колумбию, после чего прилетела в Аргентину.

Иванка Трамп не боится представлять Белый дом в других странах. Политик неоднократно осуществляла международные поездки сама, устраивая встречи с влиятельными коллегами и руководителями государств. Сейчас знаменитая дочь Дональда Трампа отправилась в запланированное турне по Южной Америке, где поднимает вопрос права женщин и торговой войны.

Читайте также: Иванка Трамп покорила поклонников новой стрижкой: фото

5 сентября Иванка Трамп приехала в город Пурмамарке, что в Аргентине. Там она встретилась с губернатором Жерардо Моралесом и беженцами из Венесуэлы. В лагере мигрантов политик вручила гуманитарную помощь и пообщалкась с ними. А вот среди чиновников Иванка Трамп представила проект, который поможет расширить права и возможности женщин. В завершение визита она отправилась по улицам города и посетила магазины, пекарни и производства по пошиву одежды, которые возглавляют аргентинки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

На особую встречу политик пришла в голубом платье с ярким цветочным принтом. Наряд Иванка Трамп выбрала из коллекции Proenza Schouler, а его особенностью было большое декольте, деликатно прикрытое бантом. Замшевые туфли на каблуке завершили эффектный образ политика.

На этот раз Иванка Трамп решила сделать макияж с акцентом на глаза. В то же время украшения из жемчужин добавили к ее виду нежности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 

blog_ava
Как приготовить популярный салат "Мимоза": простой рецепт
сегодня
8870
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Аргентина Иванка Трамп
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
сегодня 11:59 Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
Юлія Турелик 179901
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша 6 – 8 сентября
сегодня 11:31 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша 6 – 8 сентября
90
Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
сегодня 10:14 Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
467
Василий Стус – борец за независимость Украины: биография и известные цитаты выдающегося поэта
5 сентября 18:38 Василий Стус – борец за независимость Украины: биография и известные цитаты выдающегося поэта
121
Топ-модель по-украински 3 сезон: участники шоу и их фото
5 сентября 16:08 Топ-модель по-украински 3 сезон: участники шоу и их фото
255
Новости
Больше новостей
Залиште відгук