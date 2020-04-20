24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

В ярком платье с магнолиями: Катя Осадчая в саду продемонстрировала роскошный весенний образ

- Читати новину українською
Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая любит оригинальные и яркие платья. Она поделилась фотографиями, на которых позирует в своем саду. Одета знаменитость в роскошное платье-вышиванку с магнолиями.

В праздник Пасхи Екатерина Осадчая решила устроила фотосессию в домашнем саду. Она любит этот день и радуется, что за праздничным столом может собраться вся семья. Однако в этом году Пасха была по-настоящему особенной и пришлось воздержаться от массовых собраний. На личной странице в инстаграме Катя опубликовала серию кадров, на которых показала свой пасхальный образ.

Читайте также: В облегающем платье с ярким принтом: беременная Джамала очаровала сеть новым образом

Катя решила показать поклонникам роскошное светло-зеленое платье-вышиванку с изображением магнолий. Оригинальным дополнением являются пышные рукава и пояс в тон наряда. Автором является украинский дизайнер Юлия Магдыч. Из аксессуаров Катя выбрала бусы и плетеную корзину с крышкой, которую держала в руках.

Позировала ведущая в саду, возле такой же магнолии, которая изображена на ее платье. Осадчая сделала легкий сияющий макияж, а волосы собрала в хвост.


Катя Осадчая в платье-вышиванке с магнолиями / Instagram / @kosadcha

Роскошные магнолии в саду Екатерины Осадчей / Instagram / @kosadcha


Катя Осадчая позирует рядом с магнолиями / Instagram / @kosadcha


Ведущая Катя Осадчая устроила домашнюю фотосессию в саду / Instagram / @kosadcha

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Катя Осадчая Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 09:00 Поливальный понедельник 2020: традиции празднования
Квітослава Туз
19 апреля 17:43 Пасхальные традиции: почему красят яйца на Пасху
Олена Булан
19 апреля 14:34 Вокруг традиций: как празднуют Пасху в разных регионах Украины
Юлія Девда
19 апреля 13:10 Из какого региона писанка: Пасхальный тест
Настя Сукач
19 апреля 12:05 Необычные обычаи Пасхи: как хорошо вы знаете традиции?
Квітослава Туз

Новости
Больше новостей