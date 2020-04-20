В ярком платье с магнолиями: Катя Осадчая в саду продемонстрировала роскошный весенний образ
Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая любит оригинальные и яркие платья. Она поделилась фотографиями, на которых позирует в своем саду. Одета знаменитость в роскошное платье-вышиванку с магнолиями.
В праздник Пасхи Екатерина Осадчая решила устроила фотосессию в домашнем саду. Она любит этот день и радуется, что за праздничным столом может собраться вся семья. Однако в этом году Пасха была по-настоящему особенной и пришлось воздержаться от массовых собраний. На личной странице в инстаграме Катя опубликовала серию кадров, на которых показала свой пасхальный образ.
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Катя решила показать поклонникам роскошное светло-зеленое платье-вышиванку с изображением магнолий. Оригинальным дополнением являются пышные рукава и пояс в тон наряда. Автором является украинский дизайнер Юлия Магдыч. Из аксессуаров Катя выбрала бусы и плетеную корзину с крышкой, которую держала в руках.
Позировала ведущая в саду, возле такой же магнолии, которая изображена на ее платье. Осадчая сделала легкий сияющий макияж, а волосы собрала в хвост.
Катя Осадчая в платье-вышиванке с магнолиями / Instagram / @kosadcha
Катя Осадчая позирует рядом с магнолиями / Instagram / @kosadcha
Ведущая Катя Осадчая устроила домашнюю фотосессию в саду / Instagram / @kosadcha
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