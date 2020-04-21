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В ярком топе и лосинах: Эшли Грэм показала, как возвращает форму после родов

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Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham

Модель plus-size и молодая мамочка Эшли Грэм на карантине не теряет времени и активно работает над собой. Звезда опубликовала видео, где на свежем воздухе занимается спортом и возвращает форму после родов.

Карантин – это возможность уделить как можно больше времени себе и родным. Именно этим и занимается Эшли Грэм. Она постоянно заботится о сыне и муже. Также не забывает о себе и проводит физические тренировки дома. Буднями в изоляции знаменитость делится на личной странице в инстаграме.

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Напомним, 18 января Эшли родила сына. Она распространяла фото во время беременности и не перестает делать это после родов. Однако сейчас модель работает над собой и собственным телом. Это она также не оставляет без внимания.

Грэм сняла видео своей тренировки, где выполняет различные упражнения на коврике. В ролике позирует в топе оранжевого цвета и серых лосинах. Волосы она собрала в хвост. Также одела солнцезащитные очки интересной формы.

13 недель после родов, и я начинаю чувствовать себя после рождения ребенка. Молодые мамы, через сколько недель после родов вы начали снова чувствовать себя? Что вам помогает?
– поинтересовалась в публикации Эшли.

Для просмотра фото и видео листайте влево.

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: Звездные родители Эшли Грем LifeStyle
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