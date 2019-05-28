В ярком тренчи и туфлях: Мелания Трамп встретилась с американскими военными в Японии

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Дональд и Мелания Трамп в Японии
Дональд и Мелания Трамп в Японии / www.gettyimages.com

Международная поездка Дональда и Мелании Трамп в Японию подходит к концу. Поэтому в последний день визита в страну президентская чета решила посетить американцев на военно-морской базе США, расположенной в городе Йокосука.

Сегодня, 28 мая, в США отмечают особый день – День памяти. Все американцы с грустью и уважением вспоминают имена тех солдат, кто отдал свою жизнь во время службы. По традиции, в стране состоится торжественный молебен, не смогут посетить Дональд и Мелания Трамп.

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Компенсировать это президентская чета решила визитом на военно-морскую базу в Японии, где их встретили премьер-министр Синдзо Абэ и его жена Аки. Как главнокомандующий, Дональд Трамп выступил перед американцами с вдохновенной речью, в которой отметил важность празднования Дня памяти. Не обошел вниманием он и японских военных, посетив эсминец JS Kaga, неподалеку от базы.

Но не только важное событие привлекло внимание всех мировых СМИ, но и очередной идеальный выход Мелании Трамп. Первая леди США оделась довольно по-весеннему, ярко, что поразило всех ее фанатов. Так, перед камерами она появилась в белом платье, оранжево-белом тренче и желтых туфлях-лодочках. Свою талию, как всегда, Мелания Трамп подчеркнула поясом.

Дональд і Меланія Трамп в Японії
Дональд и Мелания Трамп в Японии / Getty Images

Яскравий образ Меланії Трамп
Яркий образ Мелании Трамп/ Getty Images

Но на этом на этом насыщенный график Дональда и Мелании не завершился. Сразу после встречи с премьер-министром Японии и американскими военными представители Белого дома отправились обратно в Токио, где провели заключительную встречу с императором Нарухито.

Дональд і Меланія Трамп в імператорському палаці в Токіо
Дональд и Мелания Трамп в императорском дворце в Токио/ Getty Images

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Меланья Трамп Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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