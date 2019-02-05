В эффектном платье-рубашке: Эмбер Херд на премьере "Аквамен" в Токио

Пока в Украине фильм "Аквамен" уже собирает полные залы более месяца, в столице Японии кинолента только выйдет в прокат. Голливудская актриса Эмбер Херд, играющая одну из главных ролей в фильме, представляла его в стильном эффектном наряде.

В воскресенье, 3 февраля, в Токио состоялся премьерный показ фильма "Аквамен" в главных ролях с Джейсоном Момоа и Эмбер Херд. Долгожданное мероприятие посетили немало поклонников голливудской актрисы и ценителей DC Comics.

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Премьерный показ, который проходил в торговом центре Aquacity City Odaiba, посетила Эмбер Херд. Она откровенно отвечала на вопросы, охотно общалась и активно раздавала автографы своим поклонникам.

Для представления киноленты голливудская актриса выбрала черный total look. Она надела мини-платье в стиле рубашки, которое подчеркивало ее стройные ноги. По всей длине платья были нашиты пуговицы, несколько из которых Эмбер оставила не застегнутыми в области декольте. Таким образом она продемонстрировала много аксессуаров на своей шее – тонкие и толстые цепочки, а в ушах длинные серьги. Запястья рук звезда также украсила браслетами, а на пальцах было много колец. Актриса поддерживает тренд 2019 – многослойность, однако не в одежде, а в аксессуарах..

Дополнили образ Эмбер Херд классические черные туфли-лодочки на высоком каблуке.



Эмбер Херд на премьере фильма "Аквамен" в Токио / Getty Images