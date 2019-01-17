В эффектном платье с разрезом: беременная Меган Маркл поразила на премьере Cirque du Soleil

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вечером 16 января вместе с мужем принцем Гарри посетила спектакль цирка Cirque du Soleil в лондонском Альберт-холле.

Меган Маркл потрясла своим блестящим образом, который стал самым ярким среди всех со времени, как она стала женой принца Гарри.

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Для выхода герцогиня надела темно-синее вечернее платье от французского бренда Roland Mouret, которое стоит около 4380 долларов, продемонстрировав округлившийся живот и стройные ноги в высоком разрезе платья.

Дополнили образ черные босоножки Stuart Weitzman на высоком каблуке и атласный клатч от Givenchy. Самым интересным аксессуаром стал именно браслет, ведь раньше он принадлежал принцессе Диане.



Меган Маркл / Getty Images

Завершал стильный образ Меган яркий макияж и волосы, которые были собраны в аккуратный пучок.



Меган Маркл / Getty Images



Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images



Меган Маркл / Getty Images



Меган Маркл надела браслет принцессы Дианы / Getty Images



Меган Маркл и принц Гарри / Getty Images

Напомним, что о первенцах принца Гарри и Меган Маркл стало известно в июне 2018 года. Тогда инсайдеры утверждали, что герцогиня узнала о ожидание ребенка во время их медового месяца. Официальное подтверждение Букингемского дворца появилось после свадьбы принцессы Евгении, на котором Меган засветила заметно округлившийся живот. Роды герцогини Сассекской запланированы на апрель 2019 года, а в СМИ распространяется информация, что принц Гарри станет счастливым папой девочек-двойняшек.