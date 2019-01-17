В эффектном платье с разрезом: беременная Меган Маркл поразила на премьере Cirque du Soleil

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Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.com

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вечером 16 января вместе с мужем принцем Гарри посетила спектакль цирка Cirque du Soleil в лондонском Альберт-холле.

Меган Маркл потрясла своим блестящим образом, который стал самым ярким среди всех со времени, как она стала женой принца Гарри.

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Для выхода герцогиня надела темно-синее вечернее платье от французского бренда Roland Mouret, которое стоит около 4380 долларов, продемонстрировав округлившийся живот и стройные ноги в высоком разрезе платья.

Дополнили образ черные босоножки Stuart Weitzman на высоком каблуке и атласный клатч от Givenchy. Самым интересным аксессуаром стал именно браслет, ведь раньше он принадлежал принцессе Диане.

Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Завершал стильный образ Меган яркий макияж и волосы, которые были собраны в аккуратный пучок.

Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Меган Маркл
Меган Маркл надела браслет принцессы Дианы / Getty Images

Меган Маркл
Меган Маркл и принц Гарри / Getty Images

Напомним, что о первенцах принца Гарри и Меган Маркл стало известно в июне 2018 года. Тогда инсайдеры утверждали, что герцогиня узнала о ожидание ребенка во время их медового месяца. Официальное подтверждение Букингемского дворца появилось после свадьбы принцессы Евгении, на котором Меган засветила заметно округлившийся живот. Роды герцогини Сассекской запланированы на апрель 2019 года, а в СМИ распространяется информация, что принц Гарри станет счастливым папой девочек-двойняшек.

Теги: LifeStyle Стиль и мода Меган Маркл Королівська сім'я Великобритания
Источник: 24 канал
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