В эфире проекта "Танцы со звездами" Джамала засветила пышное декольте: фото

В четвертьфинале шоу пары получили возможность исполнить танец под музыкальное сопровождение суперзвезд украинского шоу-бизнеса. Джамала поддержала пару Елены Кравец и Макса Леонова. Однако главной изюминкой номера стал пикантный вырез на платье певицы. Он доходил чуть ли не до пупка и подчеркнул обольстительный бюст исполнительницы.

12 эфир проекта "Танцы со звездами" стал по-настоящему особенным для зрителей. Звездный состав программы увеличился вдвое, ведь на шоу пригласили украинских исполнителей. Они добавили эмоциональности каждому из выступлений участников.

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Лемковскую народную песню "Ой верше, мій верше" Джамала исполнила для чувственного выступления Елены Кравец и Макса Леонова, которые по результатам зрительского и судейского голосования покинули шоу. Именно с этой песней звезда победила на фестивале "Новая волна" в 2009 году.

Как ни странно, главным украшением выступления стал наряд победительницы Евровидения. Певица вышла на паркет в роскошном платье с длинным шлейфом. Откровенное декольте звезда решила скрыть под легкой накидкой.

В подписи к сообщению Джамала поделилась впечатлениями от своего появления на паркете проекта "Танцы со звездами" и раскрыла секреты кропотливой подготовки к выходу шоу в эфир. Она отметила, что для эффектного выступления звездам приходится не один час потратить на репетиции и примерки.

Такое телевизионное шоу, как Танцы со звездами – это insane!!! Никак не привыкну к тому, что даже если ты поешь в прямом эфире один номер, ты уже с начала дня живешь в павильоне,

– сказала Джамала.

К воплощению идеи своего образа исполнительница привлекла сразу четырех художников. Среди них известный украинский дизайнер Иван Фролов и стилист Юрий Жуйков, с которым артистка работает не впервые.

Готовишь несколько дней платье. Примерки, ткани, поиск, репетиция, чек, прогоны для танцоров. Саундчек с бэндом – для себя, режиссера, камер, гримеров. Много артистов, очереди, волнения. Все хотят украсить, поправить, приклеить. А ты постоянно в ожидании чего-то,

– рассказала Джамала о закулисье проекту.



Образ Джамалы на проекте "Танцы со звездами" / Instagram / @jamalajaaa

Звезда отметила, что весь этот упорный труд в течение недели происходит для того, чтобы зритель остался доволен по крайней мере на один вечер.

Поклонники Джамалы одобрили откровенный образ певицы. Они щедро засыпали ее комплиментами в комментариях, отметив, что платье идеально подчеркивает все прелести звезды.

"Танцы со звездами 2019" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Елены Кравец и Максима Леонова