В экстремальном мини: Ким Кардашян показала провокационные фото с 5-летней дочерью

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Ким Кардашян и Норт Уэст
Ким Кардашян и Норт Уэст / Instagram @kimkardashian

Звезда реалити-шоу и светская львица Ким Кардашян часто шокирует поклонников в социальных сетях своими откровенными и пикантными образами. На последних фото знаменитость позировала со своей старшей дочерью Норт.

Новые снимки Кардашян опубликовала на своей странице в Instagram.

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Ким позирует в атласном облегающем платье-мини белоснежного цвета с распущенными волосами, возле нее позирует 5-летняя Норт Уэст. По словам знаменитости, девочка сама предложила матери сфотографироваться вдвоем и Ким во время этого повторяла движения дочери.

Я и моя лучшая подружка навеки! Норт пришла ко мне на съемки и сказала "мама, а мы можем сняться вместе, только ты и я?" Я повторяла ее позы и движения, и вот, что получилось! Всегда мечтала о девочке, и она безупречна!
– заявила светская львица.

Кім Кардашян і Норт Вест / Instagram @kimkardashian
Ким Кардашян и Норт Уэст / Instagram @kimkardashian

Кім Кардашян і Норт Вест / Instagram @kimkardashian
Ким Кардашян и Норт Уэст / Instagram @kimkardashian

Кім Кардашян і Норт Вест / Instagram @kimkardashian
Ким Кардашян и Норт Уэст / Instagram @kimkardashian

Кім Кардашян і Норт Вест / Instagram @kimkardashian
Ким Кардашян и Норт Уэст / Instagram @kimkardashian

Напомним, пользователи сети любят критиковать Кардашян за материнство. К примеру, в свое время скандалом стал тот факт, что Ким выравнивает дочери волосы дважды в год. Фаны отмечают, что это крайне вредная процедура в таком возрасте.

Теги: LifeStyle
Источник: 24 канал
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