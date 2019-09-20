В экстремальном мини платье: Адриана Лима впервые вышла в мир с новым бойфрендом

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Адриана Лима с новым бойфрендом
Адриана Лима с новым бойфрендом / Getty Images

38-летняя супермодель Адриана Лима, в отличие от своих коллег, которые часто предпочитают скрывать отношения на начальных этапах, свободно появляется на публике с новыми избранниками. Накануне, 19 сентября, бывший "ангел" Victoria's Secret засветилась с 38-летним бойфрендом из Турции на светском мероприятии в Лондоне.

Первые снимки Адрианы Лимы и ее нового спутника появились в сети в начале июля. Тогда папарацци заметили влюбленных во время отдыха на греческом острове Миконос. Пара чувственно держалась за руки, прогуливаясь местностью. После этого слухи о ее новом романе стихли, снова набрав обороты после вечера, который звезда провела накануне, 19 сентября, в Лондоне.

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Адриана Лима пришла на выставку Damien Hirst: Mandalas под руку с 38-летним Эмином Уяром. На горячей бразильской супермодели было черное мини платье с белым лацканом и пуговицами. А рядом с ней стоял, обнимая любимую, ее новый избранник, турецкий бизнесмен Эмин Уяр. Бизнесмен выбрал монохромный образ черного цвета, который добавил строгости и статусности.

Стоит добавить, что ранее известная модель находилась в отношениях с 35-летним писателем турецкого происхождения.

Адріана Ліма з новим бойфрендом
Адриана Лима и ее новый бойфренд​ / Getty Images 

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Теги: LifeStyle Victoria's Secret Звездные романы
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