В экстремальном мини: пышнотелая Эшли Грэм поразила откровенным нарядом
Одна из самых известных plus-size моделей Эшли Грэм неоднократно демонстрировала уход за собой и тренировки в спортзале, однако хейтеры в сети не прекращают писать оскорбления в отношении ее фигуры. Но пышнотелая модель не реагирует на это и не боится экспериментировать с нарядами, которые надевает на публичные выходы.
Так, Эшли Грэм надела оранжевое платье-мини, которое полностью обнажило ноги plus-size модели, на открытии офиса PrettyLittleThing в Лос-Анджелесе.
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Образ звезды завершили металлические босоножки с ремешками и стильные аксессуары на шее.
Эшли Грэм / Getty Images
На мероприятии Эшли радостно позировала перед объективами фотографов с Хлои Кардашян, которая впервые после очередной измены бойфренда вышла на публику.
Эшли Грэм / Getty Images
Эшли Грэм / Getty Images
Кроме того, Эшли показала поклонникам архивное фото, на котором ей всего 5 лет.
"Когда мне исполнилось 5, я и подумать не могла, куда приведет меня жизнь. Но девушка на этом фото точно знала, что это будет что-то хорошее", – отметила модель в подписи.