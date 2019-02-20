В экстремальном мини: пышнотелая Эшли Грэм поразила откровенным нарядом

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Эшли Грэм
Эшли Грэм / www.gettyimages.com

Одна из самых известных plus-size моделей Эшли Грэм неоднократно демонстрировала уход за собой и тренировки в спортзале, однако хейтеры в сети не прекращают писать оскорбления в отношении ее фигуры. Но пышнотелая модель не реагирует на это и не боится экспериментировать с нарядами, которые надевает на публичные выходы.

Так, Эшли Грэм надела оранжевое платье-мини, которое полностью обнажило ноги plus-size модели, на открытии офиса PrettyLittleThing в Лос-Анджелесе.

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Образ звезды завершили металлические босоножки с ремешками и стильные аксессуары на шее.

Ешлі Грем
Эшли Грэм / Getty Images

На мероприятии Эшли радостно позировала перед объективами фотографов с Хлои Кардашян, которая впервые после очередной измены бойфренда вышла на публику.

Ешлі Грем
Эшли Грэм / Getty Images

Ешлі Грем
Эшли Грэм / Getty Images

 

Кроме того, Эшли показала поклонникам архивное фото, на котором ей всего 5 лет.

"Когда мне исполнилось 5, я и подумать не могла, куда приведет меня жизнь. Но девушка на этом фото точно знала, что это будет что-то хорошее", – отметила модель в подписи.

 

 

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Теги: Мода Эшли Грем LifeStyle Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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