В элегантном платье и на каблуках: Мелания Трамп встретилась с представителями Microsoft

182 Читати новину українською
Мелания Трамп
Мелания Трамп / www.usatoday.com

Первая леди США продолжает покорять мир эффектными публичными выходами. На днях Мелания Трамп в элегантном платье встретилась с представителями одной из самых известных фирм Microsoft, чтобы обсудить актуальную проблему школьников.

Инсайдеры из Белого дома неоднократно рассказывали журналистам, что Мелания Трамп – первая леди, которая соединила острый ум и красоту. Именно она является неофициальным советником президента и основательницей благотворительного проекта BeBest.

Читайте также: Феномен первой леди Мелании Трамп: что стоит знать об одной из самых влиятельных женщин мира

Для популяризации своей разработки Мелания Трамп совершала не одну официальную встречу. А на днях этот список дополнила беседа с высокопоставленными компании Microsoft. Главной темой этой встречи, по словам первой леди США, была Интернет-безопасность детей.

Сегодня состоялась продуктивная встреча с президентом Microsoft Брэдом Смитом. В рамках BeBest мы продолжим дискуссию о безопасности наших детей в сети!
– поделилась Мелания Трамп.

И не только актуальная тема привлекла внимание пользователей сети до официальной встречи в Белом доме, но и стильный выход первой леди США. Гостей Мелания Трамп встретила в приталенном черном платье с белым верхом. К классическому наряду она подобрала любимые синие туфли-лодочки, которые стильно дополнили ее образ. Как обычно, первая леди сделала идеальную укладку волос и выглядела роскошно.

Меланія Трамп
Мелания Трамп / Instagram / @flotus

Перша леді США на офіційній зустрічі
Первая леди США на официальной встрече / Instagram / @flotus

blog_ava
Олег Сенцов– лауреат премии Сахарова: биография, фильмы и цитаты пленника Кремля
сегодня
1016
Теги: LifeStyle Стиль и мода Новости LifeStyle Меланья Трамп
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 9-12 мая
сегодня 12:49 Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 9-12 мая
60
Топ-7 вышиванок в гардеробе королевы Иордании
9 мая 21:23 Топ-7 вышиванок в гардеробе королевы Иордании
Юлія Михайлова 725
Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
9 мая 15:03 Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
Уляна Корицька 3524
Сериал "Чернобыль" от HBO: что известно о техногенной катастрофе глазами США и Великобритании
8 мая 16:28 Сериал "Чернобыль" от HBO: что известно о техногенной катастрофе глазами США и Великобритании
2
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
8 мая 11:01 Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
57601
Новости
Больше новостей
Залиште відгук