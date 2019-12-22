24 канал техно Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar Дизайн покер
more

В элитной одежде от Burberry: Мелания Трамп показала тренд сезона

2 Читати новину українською
Мелания Трамп показала тренды сезона / Instagram / @alwaysmelania

Первая леди США Мелания Трамп в очередной раз покорила все фэшн-издания. Знаменитая модница продемонстрировала главный тренд сезона – монохромный образ с пальто oversize.

На днях Дональд Трамп торжественно подписал бюджет на 2020 год для военной сферы. Знаковое событие не пропустила первая леди США, которая сопровождала своего мужа на всех этапах церемонии.

Важно: Что Андре Тан рекомендует одевать модницам: тренды и антитренды в зимней одежде

К особому выхода Мелания Трамп тщательно подготовилась. Знаменитая модница решила показать новинки своего гардероба, которые являются трендом осенне-зимнего сезона. Перед камерами она появилась в роскошном объемном пальто цвета кэмел, гольфе и укороченных брюках. Монохромный образ, который находится на пике популярности в мире, Мелания выбрала от элитного бренда Burberry.

Ярким акцентом для первой леди США стала красная сумка и туфли-лодочки. Мелания Трамп, вероятно, вспомнила свое модельное прошлое, безупречно шагая рядом с главой Белого дома и позируя перед десятками камер в стильном наряде.

Дональд і Меланія Трамп у Вашингтоні
Дональд и Мелания Трамп в Вашингтоне / Getty Images

Розкішний образ Меланії Трамп
Роскошный образ Мелании Трамп / Getty Images

Во время церемонии подписания бюджета Мелания Трамп произнесла речь, в которой поблагодарила всех военнослужащих за их работу. Слова первой леди вызвали овации в зале.

 

Зимнее солнцестояние 2019: когда наступит самый энергетический день в году
сегодня
2352
Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости США Меланья Трамп LifeStyle Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
21 декабря 07:42 Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
Квітослава Туз 95666
20 декабря 18:00 Зимний сезон: где в Украине можно бюджетно отдохнуть на горнолыжном курорте
Яніна Ткачук 1892
20 декабря 17:22 Зимняя страна на ВДНХ: куда пойти в Киеве на зимние праздники
Юлія Турелик 3038
20 декабря 15:24 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 20-22 декабря
Юлія Михайлова 138
20 декабря 12:57 Красивые мужские стрижки: подборка лучших причесок на любой выбор
Квітослава Туз 1840
Новости
Больше новостей
Залиште відгук