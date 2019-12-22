В элитной одежде от Burberry: Мелания Трамп показала тренд сезона

Первая леди США Мелания Трамп в очередной раз покорила все фэшн-издания. Знаменитая модница продемонстрировала главный тренд сезона – монохромный образ с пальто oversize.

На днях Дональд Трамп торжественно подписал бюджет на 2020 год для военной сферы. Знаковое событие не пропустила первая леди США, которая сопровождала своего мужа на всех этапах церемонии.

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К особому выхода Мелания Трамп тщательно подготовилась. Знаменитая модница решила показать новинки своего гардероба, которые являются трендом осенне-зимнего сезона. Перед камерами она появилась в роскошном объемном пальто цвета кэмел, гольфе и укороченных брюках. Монохромный образ, который находится на пике популярности в мире, Мелания выбрала от элитного бренда Burberry.

Ярким акцентом для первой леди США стала красная сумка и туфли-лодочки. Мелания Трамп, вероятно, вспомнила свое модельное прошлое, безупречно шагая рядом с главой Белого дома и позируя перед десятками камер в стильном наряде.



Дональд и Мелания Трамп в Вашингтоне / Getty Images



Роскошный образ Мелании Трамп / Getty Images

Во время церемонии подписания бюджета Мелания Трамп произнесла речь, в которой поблагодарила всех военнослужащих за их работу. Слова первой леди вызвали овации в зале.