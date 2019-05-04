"В этих глазах столько боли и тоски": Бритни Спирс снялась в фотосессии после лечения в клинике

Знаменитая американская артистка Бритни Спирс, которая взбудоражила сеть новостью о своей госпитализации и лечении в психбольнице, покинула клинику и вернулась к привычному образу жизни, однако не все поклонники звезды верят в улучшение ее самочувствия.

На своей странице в Instagram знаменитость показала "бэкстейдж" и яркие фото с профессиональной фотосессии, автором которой стала Франчези Иакуццы.

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На снимках Бритни позирует на ярком красном фоне в коротком платье с прозрачными вставками и насыщенным макияжем с акцентом на глазах.

Поклонники после публикации фотографий начали сомневаться в том, что самочувствие звезды улучшилось.

"Это фейковый пост, который должен нам показать, что она в порядке. Очень странно делать фотосессию у себя дома без прически, макияжа и концепции", "Нам не надо ничего объяснять, в этих глазах столько боли и тоски. Она даже ни разу не улыбнулась", "Пожалуйста, смени свою команду ... Волосы, макияж и т.д.", – пишут пользователи в комментариях.



Бритни Спирс / Instagram / @britneyspears



Бритни Спирс / Instagram / @britneyspears



Бритни Спирс / Instagram / @britneyspears

Смотрите видео: "бэкстейдж" фотосессии Бритни Спирс

Кроме того, Бритни вернулась к занятиям йогой после госпитализации в психиатрическую клинику и опубликовала соответствующее видео. По ее словам, ей это очень нравится.

Бритни Спирс занялась йогой после госпитализации: смотрите видео

Что известно о госпитализации Бритни Спирс?В начале апреля 37-летняя Бритни Спирс обратилась к медикам психиатрической больницы "Рехаб" за помощью. Артистка переживала сильный стресс из-за ухудшения состояния здоровья ее отца и сложных операций. Эмоциональное переживание звезда не могла самостоятельно преодолеть, потому обратилась к медикам и начала курс лечения. После этого в СМИ появилось несколько резонансных новостей. В частности, мама Бритни Спирс заявила, что ее дочь удерживают в клинике насильно. Впоследствии инсайдеры рассказали, что Бритни Спирс планирует завершить вокальную карьеру и больше не выйдет на сцену. Такие заявления всколыхнули сеть, а фанаты засыпали страницы фан-групп встревоженными комментариями.