В юбке и питоновом топе: Ким Кардашьян прогулялась в провокационном образе в Лос-Анджелесе

Королева эпатажа Ким Кардашьян попала в объективы папарацци во время своего дневного выхода в калифорнийском городе Калабасас. Для прогулки жена Канье Уэста подготовила обольстительный и трендовый "аутфит".

Для выхода светская львица примерила прилегающую черную юбку длины миди, которой подчеркнула пышные бедра. Кардашьян, которая 21 октября отпраздновала свое 39-летие, дополнила look асимметричным кроп-топом с актуальным анималистическим принтом.

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Свой образ Ким завершила черно-белыми босоножками на каблуке, а также объемными золотыми серьгами. Звезда социальных сетей сделала идеальный тон лица и подчеркнула брови.



Ким Кардашьян / Backgrid / Daily Mail



Ким Кардашьян / Backgrid / Daily Mail

Знаменитость прогулялась в один из своих салонов красоты в Калабасасе, где показала поклонникам в инстаграме, как выглядит стенд с ее коллекцией средств для макияжа.



Ким Кардашьян / Backgrid / Daily Mail



Ким Кардашьян / Backgrid / Daily Mail