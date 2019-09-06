В юбке с цветами: испанская королева Летиция повторила образ 4-летней давности – фото

Экс-журналистка и королева Испании Летиция посетила Forum About Disability в Мадриде в четверг, 5 сентября. Жена Филиппа VI, которую считают испанской иконой стиля, прославилась тем, что часто надевает наряды демократичных брендов и может повторять свои образы несколько раз.

Для мероприятия королева Испании примерила пышную юбку Carolina Herrera светло-голубого оттенка, которая украшена синими цветами. Свой "аутфит" экс-журналистка дополнила синей рубашкой также от бренда Carolina Herrera, ремнем на талии и лодочками на высоком каблуке.

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Завершили look Летиции украшения от Tous и маленькая сумка от Loewe, стоимость которой составляет около двух тысяч долларов.



Королева Испании Летиция / Getty Images



Королева Испании Летиция / Getty Images

2 июня 2015 года Летиция вместе с мужем находились в Париже, где посетили выставку в Большом дворце. Тогда журналистка впервые примерила такой образ. Интересно то, что женщина в 2019 году надела даже одинаковые серьги. Отличается только обувь и прическа, 4 года назад испанская королева соединила наряд с черными босоножками на шпильках и собранными волосами.



Королева Испании Летиция в 2015 году / Getty Images