В юбке с цветами: испанская королева Летиция повторила образ 4-летней давности – фото

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Испанская королева Летиция
Испанская королева Летиция / www.gettyimages.com

Экс-журналистка и королева Испании Летиция посетила Forum About Disability в Мадриде в четверг, 5 сентября. Жена Филиппа VI, которую считают испанской иконой стиля, прославилась тем, что часто надевает наряды демократичных брендов и может повторять свои образы несколько раз.

Для мероприятия королева Испании примерила пышную юбку Carolina Herrera светло-голубого оттенка, которая украшена синими цветами. Свой "аутфит" экс-журналистка дополнила синей рубашкой также от бренда Carolina Herrera, ремнем на талии и лодочками на высоком каблуке.

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Завершили look Летиции украшения от Tous и маленькая сумка от Loewe, стоимость которой составляет около двух тысяч долларов.


Королева Испании Летиция / Getty Images


Королева Испании Летиция / Getty Images

2 июня 2015 года Летиция вместе с мужем находились в Париже, где посетили выставку в Большом дворце. Тогда журналистка впервые примерила такой образ. Интересно то, что женщина в 2019 году надела даже одинаковые серьги. Отличается только обувь и прическа, 4 года назад испанская королева соединила наряд с черными босоножками на шпильках и собранными волосами.


Королева Испании Летиция в 2015 году / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Летиция, королева Испании Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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