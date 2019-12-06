В юбке с вышивкой: королева Испании продемонстрировала стильный наряд

Испанская королева Летиция совершила очередной публичный выход, во время которого продемонстрировала безупречный стиль. На этот раз Ее Величество отдала предпочтение костюму с изящной вышивкой.

Даже во время похода в музей стоит выглядеть стильно, что на собственном примере показала королева Испании. Очаровательная Летиция приняла приглашение от организаторов выставки Zirid Granada and the Berber Universe и пришла на церемонию ее открытия. Официальное событие прошло 5 декабря в городе Гранада, что в Южной Испании.

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К особому выходу Ее Величество подготовилась очень тщательно, ведь это один из немногих случаев, когда королева одна предстала перед камерами. Летиция выбрала строгий и одновременно женственный костюм от испанского бренда Felipe Varela. Наряд состоял из юбки, расшитой цветочной вышивкой, и блейзера с поясом. Образ королева Летиция завершила любимыми туфлями-лодочками, которые добавили элегантности ее виду.



Королева Летиция на открытии выставки / Getty Images



Ее Величество Летиция / Getty Images

Видимо, серый цвет стал любимым для Ее Величества, ведь представительница королевской семьи уже демонстрировала подобный образ. На днях Филипп VI и очаровательная Летиция пришли на церемонию награждения людей, которые выступают против бытового и гендерного насилия. В Мадриде знаменитая испанка предстала перед камерами журналистов в стильном платья серого цвета.



Королева Летиция поразила элегантным образом / Getty Images