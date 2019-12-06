В юбке с вышивкой: королева Испании продемонстрировала стильный наряд

1 Читати новину українською
Королева Летиция в Испании / www.gettyimages.com

Испанская королева Летиция совершила очередной публичный выход, во время которого продемонстрировала безупречный стиль. На этот раз Ее Величество отдала предпочтение костюму с изящной вышивкой.

Даже во время похода в музей стоит выглядеть стильно, что на собственном примере показала королева Испании. Очаровательная Летиция приняла приглашение от организаторов выставки Zirid Granada and the Berber Universe и пришла на церемонию ее открытия. Официальное событие прошло 5 декабря в городе Гранада, что в Южной Испании.

Читайте также: Как не потерять эффектность в черном наряде: пример королевы Испании

К особому выходу Ее Величество подготовилась очень тщательно, ведь это один из немногих случаев, когда королева одна предстала перед камерами. Летиция выбрала строгий и одновременно женственный костюм от испанского бренда Felipe Varela. Наряд состоял из юбки, расшитой цветочной вышивкой, и блейзера с поясом. Образ королева Летиция завершила любимыми туфлями-лодочками, которые добавили элегантности ее виду.

Королева Летиція на відкритті виставки
Королева Летиция на открытии выставки / Getty Images

Її Величність Летиція
Ее Величество Летиция / Getty Images

Видимо, серый цвет стал любимым для Ее Величества, ведь представительница королевской семьи уже демонстрировала подобный образ. На днях Филипп VI и очаровательная Летиция пришли на церемонию награждения людей, которые выступают против бытового и гендерного насилия. В Мадриде знаменитая испанка предстала перед камерами журналистов в стильном платья серого цвета.

Королева Летиція вразила елегантним образом
Королева Летиция поразила элегантным образом / Getty Images

В Украине отмечают День Вооруженных Сил: мы – в десятке самых мощных армий Европы
сегодня
1452
Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Летиция, королева Испании Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
5 декабря 17:30 "Ирландец": самый дорогой фильм Мартина Скорсезе
Юлія Ліпенцева 133
4 декабря 18:03 Меню на Новый год 2020: какие вкусные блюда приготовить дома
Квітослава Туз 11986
4 декабря 12:01 Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
Квітослава Туз 15198
3 декабря 15:32 Отдых в Италии: подборка самых интересных мест, которые должен увидеть каждый
Марія Лелека 743
3 декабря 14:01 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз 44336
Новости
Больше новостей
Залиште відгук