В юбке украинского бренда: Эльза Хоск примерила образ стриптизерши из фильма "Близость"

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Эльза Хоск
Эльза Хоск / www.gettyimages.com

"Ангел" Victoria's Secret 30-летняя Эльза Хоск подготовила провокационный образ для празднования Хэллоуина-2019. Супермодель превратилась в героиню голливудской актрисы Натали Портман – стриптизершу Элис из фильма "Близость".

Эльза Хоск стала гостьей костюмированной хэллоуинской вечеринки Хайди Клум, которая проходила в Нью-Йорке в четверг, 31 октября.

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Для выхода супермодель надела бра с бахромой и стразами и допонила "аутфит" розовым париком. Завершали look знаменитости доллары, которые были прикреплены к ноге девушки. На вечеринке Эльза была в удобных босоножках на каблуках, однако на своей странице в инстаграме звезда показала несколько кадров, на которых она позирует в обуви для стриптиза.

Стоит обратить внимание на юбку, которую подобрала Хоск. На самом деле она состоит еще из шортов и является бестселлером украинского бренда одежды CULTNKD. Стоимость юбки составляет около 240 долларов, и ее приобрели многие селебритис, в частности Кайли Дженнер.

Ельза Госк
Эльза Хоск / Getty Images

Ельза Госк
Эльза Хоск / Getty Images

Ельза Госк
Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Хэллоуин Эльза Хоск
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