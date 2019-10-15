В Южной Корее нашли мертвой 25-летнюю певицу Солли, которую обвиняли в раскованности

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Смерть Солли – певица Солли совершила самоубийство
Умерла певица Солли / hollywoodlifenews.com

Знаменитую корейскую певицу Солли, которая была настоящей звездой K-pop, нашли мертвой. Накануне, 14 октября, полиция заявила, что девушку в собственном доме в южнокорейском городе Соннам нашел ее менеджер, который забеспокоился из-за того, что певица долгое время не отвечала на звонки.

Причиной смерти певицы, настоящее имя которой Чхве Чжин Ри, стало самоубийство. Впрочем предсмертную записку не нашли. Известно, что Солли долгое время находилась в депрессии из-за травли в соцсетях. Девушку критиковали за ее раскованное поведение и имидж.

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Корея является очень сексистским обществом, права женщин там сильно подавляются. Если женщина хочет самовыражаться, особенно если это касается ее тела, то с этим возникнут определенные трудности,
– заявила представительница Кореи Ну Ри Ли в одном из изданий.

Комментарии под постами девушки в Инстаграме часто пестрели обвинениями за то, что она не носит бюстгальтер, или за то, что поцеловала в губы свою подругу.

Ранее Солли была участницей музыкальной группы F(x). Девушка ушла из коллектива в 2015 году, чтобы сосредоточиться на карьере актрисы. После трехлетнего перерыва Солли возобновила свою музыкальную карьеру и в 2018 году выпустила сингл "Dayfly". Этим летом певица выпустила свой сольный альбом Goblin.

Инстаграм-снимки певицы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

영혼 잠시 어디간 금머

Допис, поширений 설리가진리 (Sulli) (@jelly_jilli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

선이언니의 사랑이 듬뿍담긴 사진️

Допис, поширений 설리가진리 (Sulli) (@jelly_jilli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‍♂️

Допис, поширений 설리가진리 (Sulli) (@jelly_jilli)

Песни кореской звезды

 

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Потери Музыка
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