В кадр я больше не вернусь: Ольга Фреймут поразила громким заявлением

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут поразила поклонников заявлением о том, что не вернется на телевидение. По ее словам, ее место уже заняли.

Своими размышлениями и планами работы на телевидении, Ольга Фреймут поделилась в беседе с телеведущей Натальей Влащенко на ее YouTube-канале.

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Наверное в кадр я больше не вернусь, ведь мне не предлагают те проекты, которые я хочу вести. Я хочу снова вернуться к программе "Ревизор" и "Инспектор Фреймут", но когда я ушла из "Ревизора", там появилась новая телеведущая, когда я ушла из "плюсов", там тоже появился новый телеведущий. Территория уже занята,

– заявила Фреймут.

По ее словам, импровизировать она больше не хочет. Ведь какие бы качественные шоу она не делала, люди плохо смотрят, рейтинги низкие, поэтому заниматься чем-то другим больше не хочет. В кадр она вернется только тогда, когда ей дадут возможность заниматься проверками.

Напомним, что одним из последних авторских шоу телеведущей стала программа "ОЛЯ", которую закрыли из-за низких рейтингов. Проект продержался в эфире на "Новом канале" меньше месяца.

На вопрос Натальи Влащенко жалеет ли Фреймут о том, что ради творческих порывов она покинула программу "Ревизор" и "Инспектор Фреймут" телеведущая ответила, что единственная ошибка о которой она сильно жалеет.

Это единственная моя ошибка в жизни. Я больше вообще никогда не ошибалась. Все, что я делала – делала правильно. В этом случае меня будто ангелы покинули, и я сделала большую ошибку. С "Нового канала" я ушла, потому что увидела новые возможности. Вести шоу "Голос страны" мне было очень интересно. Это было искушение, но так не надо было делать,

– отметила телеведущая.

На увольнение с телеканала "1+1" Фреймут натолкнули, по ее словам, гормоны. Тогда она была беременной и начала себе что-то фантазировать. Ей захотелось вести реалити-шоу "От пацанки до панянки", потому что оно очень нравилось ее старшей дочери Злате. Тогда редакторы очень удивились такому ее решению, ведь считали, что у нее были очень серьезные проекты, а она согласилась на эпизодическую роль.



Ольга Фреймут на съемках шоу "От пацанки до панянки"

Отметим, что в начале осени, Ольга Фреймут перешла работать на пророссийском телеканале "Интер" на котором вела ток-шоу об отношениях с мужчинами и женщинами.

"Как можно было пойти на "Интер"? Разочарование", "Оля, почему "Интер"? Канал, который я не смотрю и смотреть не буду, даже с Вами. Разочарование", "Не ходите по другим каналам, верно?", – возмущались пользователи в комментариях к публикации Фреймут в Instagram.

Впоследствии телепроект "Роман с Ольгой", который телеведущая вела в паре с журналистом Романом Кадеминым зрители раскритиковали. Фреймут обвиняли в отсутствии такта и безапелляционности.