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В какие страны Европы украинцы могут ездить без виз: инфографика

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Безвизовые страны 2018 для Украины / 24 канал

Уже два с половиной года украинцы могут путешествовать в Шенгенскую зону без виз. За это время безвизовым режимом воспользовались сотни тысяч украинцев. 24 канал напоминает, какие страны Европы можно посещать с биометрическим паспортом.

Для безвизовых поездок вам потребуется биометрический загранпаспорт. С паспортом старого образца можно ездить в страны шенгена – правда, только если у вас есть виза. Как получить биометрический загранпаспорт — читайте в нашем материале.

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Путешествовать без виз можно всеми странами ЕС, за исключением Ирландии. Безвизовый режим распространяется также на Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, не входящие в Евросоюз. Не нужны также визы и для путешествий в ряд европейских стран, которые входили в состав СССР и Югославии, но еще не стали членами Объединенной Европы.

В то же время, для путешествия в Великобританию (как и в Ирландию) требуется виза.

Безвизовый режим для Украины 2020: список стран:

  • Австрия
  • Албания
  • Андорра
  • Беларусь
  • Бельгия
  • Болгария
  • Босния и Герцеговина
  • Ватикан
  • Венгрия
  • Германия
  • Греция
  • Дания
  • Исландия
  • Испания
  • Италия
  • Латвия
  • Литва
  • Лихтенштейн
  • Люксембург
  • Мальта
  • Молдова
  • Монако
  • Нидерланды
  • Норвегия
  • Польша
  • Португалия
  • Румуния
  • Сан-Марино
  • Северная Македония
  • Сербия (однако въезд со стороны Косово запрещен)
  • Словакия
  • Словения
  • Венгрия
  • Финляндия
  • Франция
  • Хорватия
  • Черногория
  • Чехия
  • Швеция
  • Швейцария
  • Эстония

Безвизовые страны 2018 для Украины
В Европу без виз

Отметим, ажиотажа с изготовлением иностранных биометрических паспортов, как в 2017-18 годах уже нет.

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Теги: Новости Украины Евросоюз Европа LifeStyle Путешествия Публикации Семья Родители и дети Инфографика Безвизовый режим
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