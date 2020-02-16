В какие страны Европы украинцы могут ездить без виз: инфографика

Уже два с половиной года украинцы могут путешествовать в Шенгенскую зону без виз. За это время безвизовым режимом воспользовались сотни тысяч украинцев. 24 канал напоминает, какие страны Европы можно посещать с биометрическим паспортом.

Для безвизовых поездок вам потребуется биометрический загранпаспорт. С паспортом старого образца можно ездить в страны шенгена – правда, только если у вас есть виза. Как получить биометрический загранпаспорт — читайте в нашем материале.

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Путешествовать без виз можно всеми странами ЕС, за исключением Ирландии. Безвизовый режим распространяется также на Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, не входящие в Евросоюз. Не нужны также визы и для путешествий в ряд европейских стран, которые входили в состав СССР и Югославии, но еще не стали членами Объединенной Европы.

В то же время, для путешествия в Великобританию (как и в Ирландию) требуется виза.

Безвизовый режим для Украины 2020: список стран:

Австрия

Албания

Андорра

Беларусь

Бельгия

Болгария

Босния и Герцеговина

Ватикан

Венгрия

Германия

Греция

Дания

Исландия

Испания

Италия

Латвия

Литва

Лихтенштейн

Люксембург

Мальта

Молдова

Монако

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Румуния

Сан-Марино

Северная Македония

Сербия (однако въезд со стороны Косово запрещен)

Словакия

Словения

Венгрия

Финляндия

Франция

Хорватия

Черногория

Чехия

Швеция

Швейцария

Эстония

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В Европу без виз

Отметим, ажиотажа с изготовлением иностранных биометрических паспортов, как в 2017-18 годах уже нет.

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