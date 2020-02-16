В какие страны Европы украинцы могут ездить без виз: инфографика
Уже два с половиной года украинцы могут путешествовать в Шенгенскую зону без виз. За это время безвизовым режимом воспользовались сотни тысяч украинцев. 24 канал напоминает, какие страны Европы можно посещать с биометрическим паспортом.
Для безвизовых поездок вам потребуется биометрический загранпаспорт. С паспортом старого образца можно ездить в страны шенгена – правда, только если у вас есть виза. Как получить биометрический загранпаспорт — читайте в нашем материале.
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Путешествовать без виз можно всеми странами ЕС, за исключением Ирландии. Безвизовый режим распространяется также на Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, не входящие в Евросоюз. Не нужны также визы и для путешествий в ряд европейских стран, которые входили в состав СССР и Югославии, но еще не стали членами Объединенной Европы.
В то же время, для путешествия в Великобританию (как и в Ирландию) требуется виза.
Безвизовый режим для Украины 2020: список стран:
- Австрия
- Албания
- Андорра
- Беларусь
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Ватикан
- Венгрия
- Германия
- Греция
- Дания
- Исландия
- Испания
- Италия
- Латвия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Молдова
- Монако
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румуния
- Сан-Марино
- Северная Македония
- Сербия (однако въезд со стороны Косово запрещен)
- Словакия
- Словения
- Венгрия
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швеция
- Швейцария
- Эстония
Отметим, ажиотажа с изготовлением иностранных биометрических паспортов, как в 2017-18 годах уже нет.
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