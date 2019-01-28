В каком полуфинале выступит Украина на Евровидении-2019: появился список

Международный песенный конкурс Евровидение-2019 объявил даты выступлений представителей стран в первом и втором полуфиналах. Будущий участник Евровидения от Украины будет выступать в первом полуфинале, 14 мая.

Результаты жеребьевки появились сегодня, 28 января. Объявление выступлений стран-участниц состоялось в Тель-Авивском музее искусств (Израиль). Ведущими жеребьевки стали Асси Азар и Люси Аюб, которые также будут вести Евровидение-2019. Об этом журналисты LifeStyle 24 сообщали несколькими днями ранее.

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Следовательно, будущий представитель от Украины, которого жюри и украинцы выберут 23 февраля в финале Нацотбора, будет выступать в Израиле в первом полуфинале, 14 мая. Вместе с Украиной в этот день также выступят представители таких стран: Словения, Беларусь, Чехия, Черногория, Кипр, Сербия, Финляндия, Польша, Венгрия, Эстония, Португалия, Сан-Марино, Исландия, Грузия, Австралия, Бельгия, Украина, Греция.



Выступления представителей стран в первом полуфинале Евровидения-2019 / Twitter / @Eurovision

Во втором полуфинале конкурса Евровидение-2019 в Израиле, 16 мая, выступят представители таких стран: Швейцария, Швеция, Ирландия, Австрия, Молдова, Латвия, Румыния, Дания, Армения, Албания, Азербайджан, Македония, Норвегия, Россия, Нидерланды, Хорватия, Литва и Мальта.



Выступления представителей стран во втором полуфинале Евровидения-2019 / Twitter / @Eurovision

В первом полуфинале также выступят две страны большой пятерки и страна-победительница 2018 года, которые сразу попадут в финал конкурса: Испания, Франция, Израиль. Участники Германии, Италии и Великобритании выступят во втором полуфинале конкурса.



Выступления представителей стран большой пятерки на Евровидении-2019 / Twitter / @Eurovision

Что известно о конкурсе Евровидение-2019?Финал 64-го международного песенного конкурса Евровидение-2019 состоится 18 мая в Тель-Авиве. В последний раз Израиль принимал у себя Евровидение в 1979 и 1999 годах. В 2018 году победу одержала израильская певица Нетта Барзилай с песней "Toy". Что касается Национального отбора в Украине, то полуфиналы конкурса состоятся 9 и 16 февраля, а финал – 23 февраля. Здесь вы можете узнать о всех участниках украинского отбора.