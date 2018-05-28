В какую сумму обойдется ремонт дома принца Гарри и Меган Маркл: потрясающие данные

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В какую сумму обойдется ремонт дома принца Гарри и Меган Маркл
В какую сумму обойдется ремонт дома принца Гарри и Меган Маркл / Twitter / @KensingtonRoyal

После королевской свадьбы и объявления новости об ожидании первенца принц Гарри и Меган Маркл оказались в центре внимания. Британцев не только завораживают совместные выходы герцогов Сассекских, но и интересуют расходы, в частности, на обустройство их дома в Виндзоре.

Как выяснили журналисты The Daily Mail, на ремонт и обустройство знаменитого Фрогмор-хаус королевская чета планирует потратить 3 миллиона фунтов стерлингов. Это почти вдвое превышает сумму, которую в свое время затратили принц Уильям и Кейт Миддлтон.

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Реконструкция имения в Виндзоре уже началась. Сам дом принца Гарри и Меган Маркл накрыли большим куполом, а внутри бригада мастеров ведет активную работу по реконструкции. По информации британского издания, герцоги заказали дополнительные камины в комнатах, лестницу и еще одну спальню. В то же время пара решила оставить деревянные паркеты, винтажные окна и двери. Однако и такая реконструкция обойдется принцу Гарри и Меган Маркл в 3 миллиона фунтов стерлингов.

Фрогмор-хаус в чрезвычайно запущенном состоянии и требует сложной реставрации, чтобы герцог и герцогиня переехали туда. Как следствие, ремонт будет стоить от 2 до 3 миллионов фунтов за весь проект. Меган принимает непосредственное участие в проекте и хочет, чтобы дом был идеальным до рождения ребенка,
– рассказал инсайдер издания.

Будинок принца Гаррі та Меган Маркл
Дом принца Гарри и Меган Маркл / The Daily Mail

Однако Букингемский дворец не намерен полностью оплачивать все прихоти Меган Маркл. Из так называемого суверенного гранта, который пополняется за счет налогоплательщиков, будет оплачено реконструкцию самого поместья. А вот расходы на заказ мебели и обустройство комнат, которые тоже обойдутся в немалую копейку, королевская чета должна будет погасить самостоятельно. Кроме этого, услуги дизайнера тоже будут оплачивать принц Гарри и Меган Маркл.

Ранее журналисты LifeStyle 24 сообщали, что королева Елизавета II выделила для герцогов Сассекских роскошный коттедж в Виндзоре. Дом принца Гарри и Меган Макрл имеет 10 комнат, одна из которых будет детской. Королевская чета планирует обустроить спортивный зал и комнату для занятий йогой. Возле коттеджа есть большой сад, который пара тоже изменит: герцоги уже наняли ландшафтного дизайнера.

Теги: LifeStyle Новости недвижимости Новости недвижимости мира Звездная недвижимость Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: Lifestyle
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