В Каннах открылся Украинский павильон: эксклюзивный репортаж с Лазурного побережья

В рамках международного кинофестиваля на отечественном "творческом островке" все желающие смогут увидеть современные украинские ленты. Традиционно режиссеры будут искать там производителей, которые бы захотели совместно создавать фильмы.

Корреспондент "Радио Свобода" Олесь Ковач в прямом эфире 24 канала рассказал, что украинский павильон качественно отличается от других площадок.

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Менеджер украинского павильона отметила, что внимание международных гостей приковано к украинской площадке. Даже больше, пока не осталось ни одного каталога с проектами, которые продвигает украинская сторона – их все разобрали. В другой части локации происходит деловая встреча, где украинские продюсеры презентуют свои проекты для целого ряда международных продюсеров.

Также он заявил, что Украина является интересной и живописной площадкой для съемок фильмов. Стоит добавить, что нынешним лозунгом украинского присутствия в Каннах является: "Украина – ваше направление".

Украинский павильон в Каннах

Как утверждают кинокритики, короткометражный фильм "Анна", события которого разворачиваются на Донбассе, имеет основательные шансы получить "Золотую пальмовую ветвь". К слову, лента является совместным производством Украины, Израиля и Великобритании. Снял ее израильский режиссер Декель Беренсон.

Во внеконкурсной программе покажут 5 фильмов, на специальных показах – 6, и на полуночных – 1 фильм. Полный список фильмов вы можете посмотреть на официальном сайте Каннского фестиваля.

Смотрите видео: как выглядит Украинский павильон в Каннах

Что известно о Каннском фестивале?Это международный кинофестиваль, который проводится ежегодно в курортном городе Канны (Франция, Лазурный берег). Впервые его провели в 1939 году и с тех пор ежегодно в мае происходит одно из самых масштабных кинособытий мира. Фестиваль, в частности, входит в так называемую "Большую пятерку" (Big Five) самых престижных кинофестивалей (вместе с фестивалями в Венеции (Италия), Берлине (Германия), Санденсе (США) и Торонто (Канада). Около 35 тысяч профессионалов из разных областей приезжают в Канны, чтобы оценить киноленты или получить награды.



Высшей наградой Каннского фестиваля является "Золотая пальмовая ветвь", а второй по рангу приз – "Гран-при". Что касается программы фестиваля, то в течение 10 дней проходят десятки показов, которые представлены в следующих категориях: главная конкурсная программа, программа "Особый взгляд", внеконкурсная программа, специальные показы, программа короткометражных кино и другие. Также ежегодно для Каннского фестиваля назначают нового председателя жюри.