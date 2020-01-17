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В каждой сцене ты моя звезда: трогательное поздравление Барака Обамы для жены

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Мишель и Барак Обама / Instagram / @michelleobama

Сегодня, 17 января, свой 56 день рождения празднует первая леди США Мишель Обама, бывший президент Америки чувственно поздравил жену на страницах социальных сетей. Барак Обама опубликовал серию черно-белых снимков, на которых супруги предстало в теплых объятиях.

В сети довольно редко появляются семейные кадры бывшего американского президента, однако все они не остаются без внимания общественности. Сегодня, 17 января, у Барака Обамы был большой повод, чтобы порадовать своих поклонников, обратившись к жене публично в день ее рождения на страницах своего инстаграма.

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Первой леди США исполнилось 56 лет. Она служит непререкаемым примером и вдохновителем для женщин во всем мире. Ее общественная деятельность направленная на торжество добра и позитивных изменений в обществе. В то же время Мишель Обаме удается совмещать жизнь одной из крупнейших мотиваторов для американцев с ролью любящей и заботливой мамочки и жены для своей семьи.

Барак Обама неоднократно утверждал, что именно Мишель является залогом его внутренней силы и необъятной поддержкой в самые сложные моменты его политической карьеры. Так, экс-президент обнародовал совместные фото с любимой женой, на которых они непринужденно развлекались в фотобоксе. На фотографиях парочка не скрывает своих искренних эмоций и безудержных чувств, обнимая и целуя друг друга.

В каждой сцене ты моя звезда, Мишель! С днем рождения, детка,
– написал Барак Обама.

барак та мішель обама
Мишель и Барак Обама / Instagram / @barackobama

Напомним, что супруги поженились в 1992 году и вместе воспитывают двоих уже взрослых дочерей 21-летнюю Малию и 18-летнюю Наташу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Michelle Obama (@michelleobama)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Michelle Obama (@michelleobama)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные дни рождения Барак Обама
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