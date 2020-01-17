В каждой сцене ты моя звезда: трогательное поздравление Барака Обамы для жены
Сегодня, 17 января, свой 56 день рождения празднует первая леди США Мишель Обама, бывший президент Америки чувственно поздравил жену на страницах социальных сетей. Барак Обама опубликовал серию черно-белых снимков, на которых супруги предстало в теплых объятиях.
В сети довольно редко появляются семейные кадры бывшего американского президента, однако все они не остаются без внимания общественности. Сегодня, 17 января, у Барака Обамы был большой повод, чтобы порадовать своих поклонников, обратившись к жене публично в день ее рождения на страницах своего инстаграма.
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Первой леди США исполнилось 56 лет. Она служит непререкаемым примером и вдохновителем для женщин во всем мире. Ее общественная деятельность направленная на торжество добра и позитивных изменений в обществе. В то же время Мишель Обаме удается совмещать жизнь одной из крупнейших мотиваторов для американцев с ролью любящей и заботливой мамочки и жены для своей семьи.
Барак Обама неоднократно утверждал, что именно Мишель является залогом его внутренней силы и необъятной поддержкой в самые сложные моменты его политической карьеры. Так, экс-президент обнародовал совместные фото с любимой женой, на которых они непринужденно развлекались в фотобоксе. На фотографиях парочка не скрывает своих искренних эмоций и безудержных чувств, обнимая и целуя друг друга.
В каждой сцене ты моя звезда, Мишель! С днем рождения, детка,
– написал Барак Обама.
Мишель и Барак Обама / Instagram / @barackobama
Напомним, что супруги поженились в 1992 году и вместе воспитывают двоих уже взрослых дочерей 21-летнюю Малию и 18-летнюю Наташу.