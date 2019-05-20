В кедах и кюлотах: Кейт Миддлтон примерила необычный образ

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / www.gettyimages.com

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон продолжает поражать кардинально обновленным стилем. Как известно, подбирает образы для нее стилист Вирджиния (Джинни) Чедвик-Хили, которая в прошлом работала еще и редактором британского глянца Vogue.

Кейт Миддлтон пришла на цветочный фестиваль Сhеlsеа Flоwer Shоw в Лондоне, на котором представит свой собственный сад Back to nature. Что интересно, в саду также можно увидеть незабудки, которые были, как известно, любимыми цветами принцессы Дианы.

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Для пресс-мероприятия, состоявшегося перед началом Сhеlsеа Flоwer Shоw, Кейт надела белую рубашку от M.I. H Jeans, кюлоты светло-коричневого оттенка и белоснежные кеды из коллекции Superga. Завершили look герцогини Кембриджской серьги с изумрудами.

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

По мнению Кейт Миддлтон, флористика напоминает медитацию, с помощью которой можно бороться со стрессом.

Кейт Міддлтон
​Кейт Миддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон
​Кейт Миддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон
​Кейт Миддлтон / Getty Images

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон
Источник: LifeStyle 24
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