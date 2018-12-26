В Киеве 66-летнему кинотеатру грозит закрытие

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Культурный центр "Кинотеатр "Киев" могут закрыть
Культурный центр "Кинотеатр "Киев" могут закрыть / Фото из открытых источников

Культурный центр "Кинотеатр "Киев" не продлил договор аренды, который заканчивается в начале 2019 года. В связи с этим дальнейшая работа кинотеатра, который работает с 1952 года, – под вопросом.

Об этом в Facebook сообщил глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко.

По его словам, об угрозе прекращения работы кинотеатра Ильенко рассказала директор культурного учреждения Вилия Бондаренко.

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"Уже через неделю, а именно 4 января 2019 года, истекает срок действия договора аренды целостного имущественного комплекса кинотеатра, находящемся в коммунальной собственности и уже в течение двух десятилетий находящемся в пользовании ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев", – написал глава Госкино.

По его словам, несмотря на обращение арендатора, ответственные структуры не только не продлили договор аренды, но даже не сообщили о планах по этому поводу.

Учитывая недавние досадные случаи закрытия кинотеатров "Украина" и "Кинопанорама", такая ситуация вызывает серьезное беспокойство, ведь непонятно, что будет с кинотеатром уже через неделю, прямо во время рождественских праздников,
находящемся отметил Ильенко.

Он отметил, что готовит обращение к мэру Киева Виталия Кличко с просьбой лично разобраться в ситуации и способствовать продолжению работы кинотеатра "Киев", который играет важную роль в культурной жизни столицы и всей Украины.

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Кино Новости Киева Виталий Кличко
Источник: 24 канал
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