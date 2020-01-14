В Киеве демонтируют главную новогоднюю елку: фото

Новогодние праздники заканчиваются, поэтому в Киеве демонтируют главную елку страны. Сейчас начали снимать украшения с праздничного дерева, однако ярмарка на Софиевской площади еще работает.

Как известно, главную елку торжественно открыли в День Николая. В течении почти месяца 30-метровое новогоднее дерево было самой популярной достопримечательностью для киевлян и гостей украинской столицы. Однако праздники завершаются, а организаторы начали плановый и анонсированный демонтаж.

Важно: В Киеве можно сдать елку на переработку до 1 февраля

Сейчас к елке подвезли спецтехнику, завершили снимать праздничные украшения и ветки сосны и пихты, из которых состояла елка. В то же время ярмарку еще не разбирают, поэтому, по словам очевидцев, она продолжает свою работу.



Главная елка страны: демонтаж / 24 Канал



В Киеве разобрали главную елку / 24 Канал



Демонтаж елки в Киеве / 24 Канал

Софиевская площадь в Киеве / 24 Канал

Перед запланированным демонтажем представители компании Folk Ukraine, которая занималась декором новогодних локаций Киева, устроили торжественное закрытие главной елки. Мероприятие завершилось концертом с участием Наона и DJ SLAP. Кроме этого, организаторы заверили, что на Контрактовой площади праздничный городок будет работать до 19 января.

Закрытие новогодней елки в Киеве / Facebook / @FolkUkraine

В этом году главную елку украсили 750 игрушками и тремя километрами гирлянд красного, золотого и белого цветов. Праздничное дерево соединило национальные мотивы, в частности, украшения в виде опошнянской керамики. Вокруг елки организаторы праздника поставили персонажей из балета "Щелкунчик" и украинских сказок.

Кроме главной елки на Софийской площади в Киеве можно было увидеть еще 11 елок на разных локациях, но меньших по размеру. Да, на Контрактовой площади декорации напоминали творчество Марии Примаченко. Все деревья после демонтажа планируют отправить на переработку.