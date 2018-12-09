В Киеве на Софийской площади установили главную елку: фото

Главную новогоднюю красавицу Киева установили на Софийской площади в воскресенье, 9 декабря. Дерево, высотой 27 метров, будет украшать главную площадь Киева, искусственное, однако на нем будет много живых ветвей.

Главная елка Украины уже стоит на Софийской площади в ожидании новогодних праздников. Снимки с установки елки появились на официальной странице рождественских встреч и празднований в Facebook Folk Ukraine.

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Как сообщают организаторы, монтажные работы уже подошли к концу и скоро мы увидим конечный результат их стараний. В этом году высота елки составляет 25 метров без верхушки и 27 метров вместе с ней. Новогодняя красавица будет украшена в стиле "Полярного сияния", на ней будет 3,5 тысячи игрушек и 50 километров гирлянд.

Основными цветами, которыми она будет декорирована, стали красный, зеленый, бирюзовый и розовый. Все, как в полярном сиянии. Однако это еще не все сюрпризы. После Нового года главную елку "переоденут" в другие украшения, о которых пока не рассказывают.

Главную красавицу Киева установили на Софийской площади / Folk Ukraine​



Какой будет главная елка Украины / Folk Ukraine







Елка в Киеве на Софийской площади / Folk Ukraine



Как устанавливали елку в Киеве/ Instagram / @my_kiev



Как устанавливали елку в Киеве / Instagram / @27fcdk